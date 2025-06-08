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Членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 08.06.2025
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07:52 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/tank-2021591083.html
Членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца"
Членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 08.06.2025
Членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца"
Командир легендарного танка "Алеша" Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев попали в базу скандально... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:52:00+03:00
2025-06-08T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
дунья миятович
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Командир легендарного танка "Алеша" Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы осознанные действия против национальной безопасности Украины, выяснило РИА Новости. На сайте "Миротворец" указано, что командир и трое членов экипажа "Алеши" являются "российскими военными преступниками", "соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан". В базу "Миротворца" бойцы внесены якобы за осознанные действия против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за иные правонарушения. Летом 2023 года экипаж "Алеши" попал под массированный артиллерийский обстрел на Запорожском направлении. Командир танка, старший лейтенант Баксиков вытащил из боевой машины раненого водителя-механика Евсеева, передал его в передовую медгруппу и сам занял его место. На место командира сел Леваков. На подходе к одному из населенных пунктов в лесополосе экипаж обнаружил восемь единиц техники врага, в том числе два танка. Командир принял решение вступить в бой, несмотря на превосходство сил противника. Наводчик-оператор Неустроев уничтожил два танка в первые же минуты боя. После уничтожения всех боевых машин противника экипаж "Алеши" под командованием Баксикова около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными. В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил экипажу танка "Алеша" золотые звезды Героя России. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250529/medinskiy-2019863307.html
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, дунья миятович, мария захарова, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца"

Командира и членов экипажа танка "Алеша" внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка "Алеша"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка "Алеша". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Командир легендарного танка "Алеша" Расим Баксиков, а также три члена экипажа Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы осознанные действия против национальной безопасности Украины, выяснило РИА Новости.
На сайте "Миротворец" указано, что командир и трое членов экипажа "Алеши" являются "российскими военными преступниками", "соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан". В базу "Миротворца" бойцы внесены якобы за осознанные действия против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за иные правонарушения.
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В ГД призвали всерьез относится к нахождению Мединского в базе "Миротворец"
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Летом 2023 года экипаж "Алеши" попал под массированный артиллерийский обстрел на Запорожском направлении. Командир танка, старший лейтенант Баксиков вытащил из боевой машины раненого водителя-механика Евсеева, передал его в передовую медгруппу и сам занял его место. На место командира сел Леваков.
На подходе к одному из населенных пунктов в лесополосе экипаж обнаружил восемь единиц техники врага, в том числе два танка. Командир принял решение вступить в бой, несмотря на превосходство сил противника. Наводчик-оператор Неустроев уничтожил два танка в первые же минуты боя.
После уничтожения всех боевых машин противника экипаж "Алеши" под командованием Баксикова около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. Потери врага в результате боя экипажа "Алеши" превысили 100 боевиков убитыми и ранеными.
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В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил экипажу танка "Алеша" золотые звезды Героя России.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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