https://ria.ru/20250608/svo-2021670378.html

Пушилин рассказал об успехах ВС России сразу на двух направлениях

Пушилин рассказал об успехах ВС России сразу на двух направлениях - РИА Новости, 08.06.2025

Пушилин рассказал об успехах ВС России сразу на двух направлениях

ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы, сообщил глава РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:51:00+03:00

2025-06-08T20:51:00+03:00

2025-06-08T20:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВС РФ перерезают логистики противника на краснолиманском и красноармейском направлениях, где ВСУ продолжают упираться, перебрасывать свои резервы, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Касаемо краснолиманского направления, мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиции, мы видим перерезание логистики противника, равно как это происходит и на красноармейском направлении, где тоже достаточно все горячо - противник продолжает перебрасывать резервы. Противник продолжает упираться. Это характерно и для дзержинского направления", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ на дзержинском направлении стараются всеми силами удержаться и продолжают перебрасывать туда резервы.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html

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в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф