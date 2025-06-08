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Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей
Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 08.06.2025
Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей
Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:36:00+03:00
2025-06-08T16:36:00+03:00
2025-06-08T16:36:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Союза армян России (САР). "Благотворительный груз на общую сумму около 800 тысяч рублей по заявке бойцов из Абинского района на донецкое и запорожское направления СВО доставил председатель местного отделения Союза армян России Абинского района Гайк Карапетьянц", - говорится в сообщении. Отмечается, что в гуманитарной миссии его сопровождала помощник депутата законодательного собрания Кубани Владимира Решетняка, депутат Абинского городского поселения Вера Попова. "Груз, собранный усилиями общественных структур и благотворителей Абинского района - фонда Абинского района, местного отделения САР Абинского района и других, - включал в себя квадрокоптер "Мавик-3", средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, тактические носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты для полевой кухни и так далее", - говорится в сообщении. Поддержка российских военнослужащих и добровольцев в зоне проведения СВО осуществляется региональным и местными отделениями Союза армян России Краснодарского края с первого дня спецоперации, уточнили в организации.
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абинский район, краснодарский край, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Абинский район, Краснодарский край, Россия, Общество
Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей
Армянская община Абинского района Кубани помогла собрать помощь бойцам СВО
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Союза армян России (САР).
"Благотворительный груз на общую сумму около 800 тысяч рублей по заявке бойцов из Абинского района
на донецкое и запорожское направления СВО доставил председатель местного отделения Союза армян России
Абинского района Гайк Карапетьянц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в гуманитарной миссии его сопровождала помощник депутата законодательного собрания Кубани Владимира Решетняка, депутат Абинского городского поселения Вера Попова.
"Груз, собранный усилиями общественных структур и благотворителей Абинского района - фонда Абинского района, местного отделения САР Абинского района и других, - включал в себя квадрокоптер "Мавик-3", средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, тактические носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты для полевой кухни и так далее", - говорится в сообщении.
Поддержка российских военнослужащих и добровольцев в зоне проведения СВО осуществляется региональным и местными отделениями Союза армян России Краснодарского края
с первого дня спецоперации, уточнили в организации.