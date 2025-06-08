https://ria.ru/20250608/svo-2021646205.html

Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей

Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей - РИА Новости, 08.06.2025

Армянская община помогла бойцам СВО собрать помощь на 800 тысяч рублей

Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:36:00+03:00

2025-06-08T16:36:00+03:00

2025-06-08T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армянская община Абинского района Краснодарского края помогла собрать и доставить бойцам СВО очередную партию помощи на сумму 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Союза армян России (САР). "Благотворительный груз на общую сумму около 800 тысяч рублей по заявке бойцов из Абинского района на донецкое и запорожское направления СВО доставил председатель местного отделения Союза армян России Абинского района Гайк Карапетьянц", - говорится в сообщении. Отмечается, что в гуманитарной миссии его сопровождала помощник депутата законодательного собрания Кубани Владимира Решетняка, депутат Абинского городского поселения Вера Попова. "Груз, собранный усилиями общественных структур и благотворителей Абинского района - фонда Абинского района, местного отделения САР Абинского района и других, - включал в себя квадрокоптер "Мавик-3", средства личной гигиены, дезинфицирующие средства, тактические носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты для полевой кухни и так далее", - говорится в сообщении. Поддержка российских военнослужащих и добровольцев в зоне проведения СВО осуществляется региональным и местными отделениями Союза армян России Краснодарского края с первого дня спецоперации, уточнили в организации.

https://ria.ru/20250606/saldo-2021347107.html

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абинский район, краснодарский край, россия, общество