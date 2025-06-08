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В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью - РИА Новости, 08.06.2025
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:33:00+03:00
2025-06-08T18:33:00+03:00
2025-06-08T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать детям страх перед многодетностью, сообщают организаторы мероприятия. "Многодетные семьи - не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – приводятся в сообщении слова священника. С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей "Троица в Троицке", который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе.
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021190944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
троицк, русская православная церковь, россия, многодетные семьи, общество
Религия, Троицк, Русская православная церковь, Россия, Многодетные семьи, Общество
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
Священник Лукьянов призвал не прививать детям страх перед многодетностью