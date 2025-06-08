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В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью - РИА Новости, 08.06.2025
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Религия
 
18:33 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/svjaschennik-2021656533.html
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью - РИА Новости, 08.06.2025
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:33:00+03:00
2025-06-08T18:33:00+03:00
религия
троицк
русская православная церковь
россия
многодетные семьи
общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать детям страх перед многодетностью, сообщают организаторы мероприятия. "Многодетные семьи - не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – приводятся в сообщении слова священника. С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей "Троица в Троицке", который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе.
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троицк, русская православная церковь, россия, многодетные семьи, общество
Религия, Троицк, Русская православная церковь, Россия, Многодетные семьи, Общество
В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью

Священник Лукьянов призвал не прививать детям страх перед многодетностью

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать детям страх перед многодетностью, сообщают организаторы мероприятия.
«
"Многодетные семьи - не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – приводятся в сообщении слова священника.
С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей "Троица в Троицке", который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе.
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РелигияТроицкРусская православная церковьРоссияМногодетные семьиОбщество
 
 
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