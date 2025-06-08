https://ria.ru/20250608/svjaschennik-2021656533.html

В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью

В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью - РИА Новости, 08.06.2025

В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:33:00+03:00

2025-06-08T18:33:00+03:00

2025-06-08T18:33:00+03:00

религия

троицк

русская православная церковь

россия

многодетные семьи

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951274750_674:0:3075:1351_1920x0_80_0_0_a4e9fb41950204da67ad82333246da83.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале "Троица в Троицке" призвал не прививать детям страх перед многодетностью, сообщают организаторы мероприятия. "Многодетные семьи - не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью", – приводятся в сообщении слова священника. С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей "Троица в Троицке", который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе.

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021190944.html

троицк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

троицк, русская православная церковь, россия, многодетные семьи, общество