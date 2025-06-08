https://ria.ru/20250608/sudno-2021667086.html
На Енисее произошел разлив дизельного топлива
На Енисее произошел разлив дизельного топлива - РИА Новости, 08.06.2025
На Енисее произошел разлив дизельного топлива
Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:29:00+03:00
2025-06-08T20:29:00+03:00
2025-06-08T20:38:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021667835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5fc0226bb3fa34122013a7a2c4634d4.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района. "Произошел розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке", - говорится в сообщении. По данным службы, ЧП произошло в воскресенье около 21.00 (17.00 мск) в Казачинском районе.
https://ria.ru/20230421/avarii-1866844388.html
красноярский край
енисейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021667835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe27d6c6a362bec8f1d6d3b200c8de36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, енисейский район
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район
На Енисее произошел разлив дизельного топлива
В Красноярском крае судно получило пробоину, в Енисей попало 10-15 тонн топлива