https://ria.ru/20250608/sudno-2021667086.html

На Енисее произошел разлив дизельного топлива

На Енисее произошел разлив дизельного топлива - РИА Новости, 08.06.2025

На Енисее произошел разлив дизельного топлива

Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:29:00+03:00

2025-06-08T20:29:00+03:00

2025-06-08T20:38:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

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КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района. "Произошел розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке", - говорится в сообщении. По данным службы, ЧП произошло в воскресенье около 21.00 (17.00 мск) в Казачинском районе.

https://ria.ru/20230421/avarii-1866844388.html

красноярский край

енисейский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, енисейский район