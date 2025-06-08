Рейтинг@Mail.ru
На Енисее произошел разлив дизельного топлива - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 08.06.2025 (обновлено: 20:38 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/sudno-2021667086.html
На Енисее произошел разлив дизельного топлива
На Енисее произошел разлив дизельного топлива - РИА Новости, 08.06.2025
На Енисее произошел разлив дизельного топлива
Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:29:00+03:00
2025-06-08T20:38:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021667835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5fc0226bb3fa34122013a7a2c4634d4.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района. "Произошел розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке", - говорится в сообщении. По данным службы, ЧП произошло в воскресенье около 21.00 (17.00 мск) в Казачинском районе.
https://ria.ru/20230421/avarii-1866844388.html
красноярский край
енисейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021667835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe27d6c6a362bec8f1d6d3b200c8de36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, енисейский район
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район
На Енисее произошел разлив дизельного топлива

В Красноярском крае судно получило пробоину, в Енисей попало 10-15 тонн топлива

© Getty Images / iShootPhotosLLCРазлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / iShootPhotosLLC
Разлив дизельного топлива. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Судно получило пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района.
«
"Произошел розлив ГСМ из получившего пробоину судна… В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10-15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реке Енисей на время проведения работ по очистке", - говорится в сообщении.
По данным службы, ЧП произошло в воскресенье около 21.00 (17.00 мск) в Казачинском районе.
Пожар на частном очистном судне в Находке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ЧП и аварии на российских морских судах в 2022-2023 годах
21 апреля 2023, 11:58
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала