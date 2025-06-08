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"Наносили удары": в Судане сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 08.06.2025
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03:46 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/sudan-2021582830.html
"Наносили удары": в Судане сделали резкое заявление об Украине
"Наносили удары": в Судане сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 08.06.2025
"Наносили удары": в Судане сделали резкое заявление об Украине
Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана, заявил в беседе с RT сотрудник департамента по внешним... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:46:00+03:00
2025-06-08T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана, заявил в беседе с RT сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр."Фактически украинцы начали оказывать помощь этой группе примерно семь-восемь месяцев назад, обучая повстанцев технологиям использования дронов", — сказал он.По словам Ас-Сирра, не имея украинской поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами."В некоторых районах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам относительно безопасных районов, например в Порт-Судане", — сказал он.По словам Ас-Сирра, вмешательство Киева подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт, включая поставку беспилотников и поддержку терроризма, как в Судане, так и Африке в целом.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
https://ria.ru/20250527/sudan-2019231788.html
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в мире, судан, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Украина, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
"Наносили удары": в Судане сделали резкое заявление об Украине

RT: суданский дипломат Ас-Сирр обвинил Украину в поставках дронов террористам

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана, заявил в беседе с RT сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр.
"Фактически украинцы начали оказывать помощь этой группе примерно семь-восемь месяцев назад, обучая повстанцев технологиям использования дронов", — сказал он.
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По словам Ас-Сирра, не имея украинской поддержки повстанцы не знали бы, как работать с такими устройствами.
"В некоторых районах украинцы непосредственно наносили удары по инфраструктурным объектам относительно безопасных районов, например в Порт-Судане", — сказал он.
По словам Ас-Сирра, вмешательство Киева подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт, включая поставку беспилотников и поддержку терроризма, как в Судане, так и Африке в целом.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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Мохаммед Сиррадж: Судан ценит поддержку России по внутреннему конфликту
21 апреля, 09:00
 
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