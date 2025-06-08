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Верховный суд защитил право внебрачных детей на наследство - РИА Новости, 08.06.2025
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07:18 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/sud-2021589596.html
Верховный суд защитил право внебрачных детей на наследство
Верховный суд защитил право внебрачных детей на наследство - РИА Новости, 08.06.2025
Верховный суд защитил право внебрачных детей на наследство
Верховный суд РФ вступился за жительницу Мурманской области, которой отказали в получении наследства после смерти ее отца, который не был указан в свидетельстве РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:18:00+03:00
2025-06-08T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Мурманской области, которой отказали в получении наследства после смерти ее отца, который не был указан в свидетельстве о рождении, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, изученном РИА Новости. Согласно материалам дела, истец родилась в 1980 году. Оба ее родителя состояли в браке, но не друг с другом. В свидетельстве о рождении в графе "отец" у нее указан супруг матери, а биологический отец официально не признал ее из-за собственной семьи. В итоге после его смерти в 2022 году она не смогла получить свою часть наследства и все ушло его законной дочери. Суды также отказали ей в установлении отцовства, не став назначать генетическую экспертизу. Они ссылались на статью Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего на момент ее рождения, который не предусматривал такую процедуру. С таким подходом не согласился Верховный суд РФ, отметив, что оценка доказательства в зависимости от даты рождения противоречит гарантиям судебной защиты. "Прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации ... допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка... Следовательно, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребенком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было", - сказано в определении. Суд посчитал отказ от назначения генетической экспертизы незаконным, отменил все решения и направил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20250606/sud-2021218006.html
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Верховный суд защитил право внебрачных детей на наследство

ВС вступился за женщину, которой отказали в наследии из-за рождения вне брака

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за жительницу Мурманской области, которой отказали в получении наследства после смерти ее отца, который не был указан в свидетельстве о рождении, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, изученном РИА Новости.
Согласно материалам дела, истец родилась в 1980 году. Оба ее родителя состояли в браке, но не друг с другом. В свидетельстве о рождении в графе "отец" у нее указан супруг матери, а биологический отец официально не признал ее из-за собственной семьи. В итоге после его смерти в 2022 году она не смогла получить свою часть наследства и все ушло его законной дочери.
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Суды также отказали ей в установлении отцовства, не став назначать генетическую экспертизу. Они ссылались на статью Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего на момент ее рождения, который не предусматривал такую процедуру.
С таким подходом не согласился Верховный суд РФ, отметив, что оценка доказательства в зависимости от даты рождения противоречит гарантиям судебной защиты.
"Прежнее правовое регулирование, действовавшее до введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации ... допускало назначение судебно-медицинской экспертизы для выяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка... Следовательно, статья 48 Кодекса о браке и семье РСФСР также не предполагала отказа суда от исследования доказательств, касающихся кровного родства между ребенком и предполагаемым родителем, включая и заключение судебно-медицинской экспертизы, несмотря на то, что в названной норме оно упомянуто не было", - сказано в определении.
Суд посчитал отказ от назначения генетической экспертизы незаконным, отменил все решения и направил дело на пересмотр.
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