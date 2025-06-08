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Новые страны начнут признавать Абхазию, уверен глава МИД Барциц - РИА Новости, 08.06.2025
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10:57 08.06.2025 (обновлено: 10:59 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/strany-2021607519.html
Новые страны начнут признавать Абхазию, уверен глава МИД Барциц
Новые страны начнут признавать Абхазию, уверен глава МИД Барциц - РИА Новости, 08.06.2025
Новые страны начнут признавать Абхазию, уверен глава МИД Барциц
Сухум получает сигналы из разных регионов мира об интересе к диалогу с ним, новые признания Абхазии обязательно будут, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:57:00+03:00
2025-06-08T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сухум получает сигналы из разных регионов мира об интересе к диалогу с ним, новые признания Абхазии обязательно будут, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Олег Барциц."Разумеется, признания будут. Мы работаем активно в этом направлении, как я уже сказал, с помощью наших российских коллег. Мы считаем, что время работает на нас, мы настойчивы, целеустремленны и профессиональны в этих аспектах нашей деятельности. Сегодня получаем сигналы от ряда стран из различных регионов, что существует интерес к диалогу с нами", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время дипломатическое признание Абхазии новыми государствами.После военного конфликта 1992-1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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абхазия, сухум, в мире
Абхазия, Сухум, В мире
Новые страны начнут признавать Абхазию, уверен глава МИД Барциц

Барциц: Абхазия активно работает над тем, чтобы ее признали новые страны

© Sputnik / Томас ТхайцукФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Флаг Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сухум получает сигналы из разных регионов мира об интересе к диалогу с ним, новые признания Абхазии обязательно будут, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Олег Барциц.
"Разумеется, признания будут. Мы работаем активно в этом направлении, как я уже сказал, с помощью наших российских коллег. Мы считаем, что время работает на нас, мы настойчивы, целеустремленны и профессиональны в этих аспектах нашей деятельности. Сегодня получаем сигналы от ряда стран из различных регионов, что существует интерес к диалогу с нами", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время дипломатическое признание Абхазии новыми государствами.
После военного конфликта 1992-1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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