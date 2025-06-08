https://ria.ru/20250608/starmer-2021636588.html

"Пугает больше, чем Путин": в Британии поглумились над Стармером

"Пугает больше, чем Путин": в Британии поглумились над Стармером - РИА Новости, 08.06.2025

"Пугает больше, чем Путин": в Британии поглумились над Стармером

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет казаться пугающим и воинственным, но это у него плохо получается, написал телеведущий и журналист Джереми... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:32:00+03:00

2025-06-08T15:32:00+03:00

2025-06-08T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет казаться пугающим и воинственным, но это у него плохо получается, написал телеведущий и журналист Джереми Кларксон в колонке для газеты The Sun."Безусловно, самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это сам Кир Стармер, потому что он, возможно, наименее воинственный лидер, которого когда-либо видел мир. <…> Он просто издает звуки, чтобы выглядеть крутым. Но он не жесткий. <…> И он будет на посту премьера еще четыре года. Это пугает меня больше, чем Путин", — заявил он.В понедельник Стармер объявил, что Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.

https://ria.ru/20250606/reforma-2020931684.html

https://ria.ru/20250607/britaniya-2021516684.html

https://ria.ru/20250605/fsb--2021014048.html

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