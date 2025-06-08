https://ria.ru/20250608/ssha-2021675898.html

Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене

Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене - РИА Новости, 08.06.2025

Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал военную помощи Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:02:00+03:00

2025-06-08T22:02:00+03:00

2025-06-08T23:34:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал военную помощи Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена."А что происходило с администрацией Байдена: это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией. Например, они отправили 300 миллиардов долларов на Украину, но президент США ни разу не принуждал к дипломатическому урегулированию", — заявил он в интервью подкасту This Past Weekend. Он не согласен с представителями западного общества, которые радуются радуются убийству россиян. "Когда людей разрывает на кусочки, твое сердце должно чувствовать печаль, и ты должен попытаться что-то сделать, чтобы это исправить. Это то, что мы пытаемся сделать", — отметил Вэнс. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html

https://ria.ru/20250528/rakety-2019647679.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато