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Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 08.06.2025 (обновлено: 23:34 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ssha-2021675898.html
Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене - РИА Новости, 08.06.2025
Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал военную помощи Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:02:00+03:00
2025-06-08T23:34:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал военную помощи Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена."А что происходило с администрацией Байдена: это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией. Например, они отправили 300 миллиардов долларов на Украину, но президент США ни разу не принуждал к дипломатическому урегулированию", — заявил он в интервью подкасту This Past Weekend. Он не согласен с представителями западного общества, которые радуются радуются убийству россиян. "Когда людей разрывает на кусочки, твое сердце должно чувствовать печаль, и ты должен попытаться что-то сделать, чтобы это исправить. Это то, что мы пытаемся сделать", — отметил Вэнс. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при Байдене

Вэнс назвал выделение военной помощи Украине при Байдене безумием

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал военную помощи Украине при администрации бывшего президента Джо Байдена.
«
"А что происходило с администрацией Байдена: это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией. Например, они отправили 300 миллиардов долларов на Украину, но президент США ни разу не принуждал к дипломатическому урегулированию", — заявил он в интервью подкасту This Past Weekend.
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Он не согласен с представителями западного общества, которые радуются радуются убийству россиян.
"Когда людей разрывает на кусочки, твое сердце должно чувствовать печаль, и ты должен попытаться что-то сделать, чтобы это исправить. Это то, что мы пытаемся сделать", — отметил Вэнс.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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