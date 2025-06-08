https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html

Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 08.06.2025

Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Армия США подтвердила размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:34:00+03:00

2025-06-08T20:34:00+03:00

2025-06-08T21:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Армия США подтвердила размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа."Северное командование ВС США может подтвердить, что элементы 79-й пехотной бригады боевой группы Национальной гвардии Калифорнии начали развертывание в районе Лос-Анджелеса, некоторые уже на месте", — написало командование в соцсети X. Сейчас разместили около 300 солдат в трех разных локациях в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в город морской пехоты.В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html

https://ria.ru/20250608/tramp-2021601417.html

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Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов Протесты в США после арестов нелегальных мигрантов 2025-06-08T20:34 true PT0M48S

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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом