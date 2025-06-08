Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе
Армия США подтвердила размещение сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Армия США подтвердила размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа.
"Северное командование ВС США может подтвердить, что элементы 79-й пехотной бригады боевой группы Национальной гвардии Калифорнии начали развертывание в районе Лос-Анджелеса, некоторые уже на месте", — написало командование в соцсети X.
Сейчас разместили около 300 солдат в трех разных локациях в Лос-Анджелесе и его окрестностях.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в город морской пехоты.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.
© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США развернута после протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США развернута после протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, Трамп неоднократно подвергал ее нападкам. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия в соревнованиях спортсмена-трансгендера. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и раскритиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат откажется от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны Вашингтона.