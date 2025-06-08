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Глава РФПИ назвал беспорядки в Лос-Анджелесе результатом политики Байдена
Глава РФПИ назвал беспорядки в Лос-Анджелесе результатом политики Байдена - РИА Новости, 08.06.2025
Глава РФПИ назвал беспорядки в Лос-Анджелесе результатом политики Байдена
Беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные протестами против рейда властей по выявлению нелегальных мигрантов, являются результатом "идиотской политики"... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:15:00+03:00
2025-06-08T19:15:00+03:00
2025-06-08T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Беспорядки в Лос-Анджелесе, вызванные протестами против рейда властей по выявлению нелегальных мигрантов, являются результатом "идиотской политики" экс-президента США Джо Байдена, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Газета Los Angeles Times ранее сообщала, что рейд иммиграционной и таможенной полиции США по поиску нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. По ее данным, в ходе рейда были задержаны более 40 человек. Мексика выразила обеспокоенность в связи с массовыми задержаниями мигрантов в Лос-Анджелесе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. "Одно из многих лиц идиотской политики Байдена. Результаты? Хаос за рубежом. Хаос дома", - написал Дмитриев в соцсети Х, прикрепив изображение мужчины в маске с мексиканским флагом в руке, на фоне которого расположены полицейские машины. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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в мире, лос-анджелес, сша, россия, джо байден, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Лос-Анджелес, США, Россия, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ назвал беспорядки в Лос-Анджелесе результатом политики Байдена
Дмитриев назвал беспорядки в Лос-Анджелесе итогом политики Байдена