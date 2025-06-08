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Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации - РИА Новости, 08.06.2025
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:28:00+03:00
2025-06-08T16:28:00+03:00
2025-06-08T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа привел к сдвигу в российском общественном мнении, считает это отличной возможностью для деэскалации. "Диалог Путина и Трампа привел к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США "враждебными", снизилось с 75% до 40%. Поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%. Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации", - написал Дмитриев в социальной сети X, ссылаясь на данные социологов. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации
Глава РФПИ Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации