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Мэр Лос-Анджелеса заявила, что войска Национальной гвардии еще не прибыли - РИА Новости, 08.06.2025
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15:32 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ssha-2021636347.html
Мэр Лос-Анджелеса заявила, что войска Национальной гвардии еще не прибыли
Мэр Лос-Анджелеса заявила, что войска Национальной гвардии еще не прибыли - РИА Новости, 08.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса заявила, что войска Национальной гвардии еще не прибыли
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс вопреки словам президента Дональда Трампа о проделанной Национальной гвардией страны работе по подавлению беспорядков в городе... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:32:00+03:00
2025-06-08T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс вопреки словам президента Дональда Трампа о проделанной Национальной гвардией страны работе по подавлению беспорядков в городе заявила, что войска еще даже не прибыли в регион. Ранее Трамп поблагодарил Национальную гвардию страны за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов против рейда властей по поиску нелегальных мигрантов и отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли справиться с ситуацией. "Просто для ясности: Национальная гвардия не была развернута в городе Лос-Анджелес", - написала Басс в воскресенье соцсети Х, поблагодарив местных правоохранителей за работу на протестах. Телеканал NBC приводит слова мэра о том, что в целом решение Трампа отправить нацгвардию в Лос-Анджелес было "совершенно излишним", поскольку в городе и раньше случались беспорядки, однако местные власти справлялись с ними своими силами. При этом представитель администрации Трампа по вопросам безопасности в южной Калифорнии уточнил в интервью изданию New York Times в воскресенье, что войска Национальной гвардии прибудут в Лос-Анджелес в течение следующих суток. Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250608/khegset-2021587954.html
https://ria.ru/20250608/tramp-2021601417.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, россия, дональд трамп, гэвин ньюсом, nbc
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Россия, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, NBC
Мэр Лос-Анджелеса заявила, что войска Национальной гвардии еще не прибыли

Мэр Лос-Анджелеса Басс: войска Национальной гвардии еще не прибыли в город

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкСолдаты Национальной гвардии США
Солдаты Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс вопреки словам президента Дональда Трампа о проделанной Национальной гвардией страны работе по подавлению беспорядков в городе заявила, что войска еще даже не прибыли в регион.
Ранее Трамп поблагодарил Национальную гвардию страны за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов против рейда властей по поиску нелегальных мигрантов и отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли справиться с ситуацией.
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"Просто для ясности: Национальная гвардия не была развернута в городе Лос-Анджелес", - написала Басс в воскресенье соцсети Х, поблагодарив местных правоохранителей за работу на протестах.
Телеканал NBC приводит слова мэра о том, что в целом решение Трампа отправить нацгвардию в Лос-Анджелес было "совершенно излишним", поскольку в городе и раньше случались беспорядки, однако местные власти справлялись с ними своими силами.
При этом представитель администрации Трампа по вопросам безопасности в южной Калифорнии уточнил в интервью изданию New York Times в воскресенье, что войска Национальной гвардии прибудут в Лос-Анджелес в течение следующих суток.
Ранее рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал её критике. В минувшем месяце он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* в соревнованиях. Ранее администрация уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа.

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В миреЛос-АнджелесКалифорнияРоссияДональд ТрампГэвин НьюсомNBC
 
 
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