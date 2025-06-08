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Пушков высказался о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
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14:45 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ssha-2021630438.html
Пушков высказался о конфликте Трампа и Маска
Пушков высказался о конфликте Трампа и Маска - РИА Новости, 08.06.2025
Пушков высказался о конфликте Трампа и Маска
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:45:00+03:00
2025-06-08T14:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
алексей пушков
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их конфликта выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. "От конфликта Трампа с Маском выигрывает Вэнс, считает британская газета "Санди таймс". Это верно, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. Маск с его соцсетью Х был важной несущей конструкцией власти Трампа. Его уход в той или иной форме в оппозицию ослабит республиканцев и Трампа, что может проявиться через год с лишним - в ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2026 года", - написал сенатор в своем Telegram-канале. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков, Конфликт Трампа и Маска
Пушков высказался о конфликте Трампа и Маска

Пушков: от конфликта Трампа и Маска проигрывают республиканцы

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публичный разлад между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, заявил, что от их конфликта выигрывает вице-президент США Джей Ди Вэнс, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают.
"От конфликта Трампа с Маском выигрывает Вэнс, считает британская газета "Санди таймс". Это верно, но с одной оговоркой: республиканцы в целом от конфликта проигрывают. Маск с его соцсетью Х был важной несущей конструкцией власти Трампа. Его уход в той или иной форме в оппозицию ослабит республиканцев и Трампа, что может проявиться через год с лишним - в ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью 2026 года", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Вице-президент США сделал заявление после ссоры Маска и Трампа
6 июня, 11:00
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскАлексей ПушковКонфликт Трампа и Маска
 
 
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