https://ria.ru/20250608/ssha-2021593494.html

США резко сократили покупку китайских лекарств

США резко сократили покупку китайских лекарств - РИА Новости, 08.06.2025

США резко сократили покупку китайских лекарств

США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:34:00+03:00

2025-06-08T08:34:00+03:00

2025-06-08T08:34:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США в апреле резко сократили покупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал троекратное снижение - до 173,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Львиную долю поставок в апреле составили препараты йода - на них пришлось 75% китайских лекарственных отгрузок в Штаты. Кроме того, заметные объемы в деньгах показали также антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%). Крупнейшими продавцами лекарств в США в апреле были Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай с долей в 12% стал 12-м вместе с такими странами, как Венгрия, Дания и Япония. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020926555.html

https://ria.ru/20250421/kitaj-2012624127.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, китай, индия, дональд трамп