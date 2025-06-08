Рейтинг@Mail.ru
"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 08.06.2025 (обновлено: 04:42 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ssha-2021584811.html
"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО
"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО - РИА Новости, 08.06.2025
"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО
Расследование, проведенное министерством обороны США по поручению конгресса, показало, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом дезинформации о РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:37:00+03:00
2025-06-08T04:42:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570854_0:27:2705:1549_1920x0_80_0_0_0feca7b6d3f985fdecc963c0efcbe7f6.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расследование, проведенное министерством обороны США по поручению конгресса, показало, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах (НЛО), пишет американская газета The Wall Street Journal."Военное руководство было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, скажем, истребителя-невидимки F-117 — самолета, который действительно выглядел как не от мира сего. Лучше, чтобы они верили, что он прилетел с Андромеды", — говорится в материале.Как утверждает издание, этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что "Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни"."Кульминацией этих усилий стал доклад, опубликованный в прошлом году министерством обороны, в котором обвинения в сокрытии информации со стороны правительства были признаны необоснованными", — говорится в статье.По данным издания, этот доклад был "прикрытием", а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.В марте 2024 года пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что США до сих пор не нашли подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями.Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
https://ria.ru/20250413/tsru-2011030585.html
https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html
https://ria.ru/20250608/mask-2021578995.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001570854_0:0:2705:2030_1920x0_80_0_0_cfb4950ee38c42f4ac49291dcac85dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО

WSJ: Пентагон скрывал разработки нового оружия, распуская слухи об НЛО

© РИА Новости / С. Дергунов | Перейти в медиабанкНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / С. Дергунов
Перейти в медиабанк
НЛО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расследование, проведенное министерством обороны США по поручению конгресса, показало, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах (НЛО), пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Военное руководство было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, скажем, истребителя-невидимки F-117 — самолета, который действительно выглядел как не от мира сего. Лучше, чтобы они верили, что он прилетел с Андромеды", — говорится в материале.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ЦРУ перепечатало статью из украинских СМИ об атаке НЛО
13 апреля, 18:29
Как утверждает издание, этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что "Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни".
"Кульминацией этих усилий стал доклад, опубликованный в прошлом году министерством обороны, в котором обвинения в сокрытии информации со стороны правительства были признаны необоснованными", — говорится в статье.
По данным издания, этот доклад был "прикрытием", а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.
Внеземная жизнь - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО
8 марта 2024, 21:17
В марте 2024 года пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что США до сих пор не нашли подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями.
Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Дерзкий ответ": в Пентагоне и НАСА пришли в ужас от планов Маска
01:38
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала