https://ria.ru/20250608/ssha-2021584811.html

"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО

"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО - РИА Новости, 08.06.2025

"Прилетел с Андромеды": в США раскрыли тайну НЛО

Расследование, проведенное министерством обороны США по поручению конгресса, показало, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом дезинформации о РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:37:00+03:00

2025-06-08T04:37:00+03:00

2025-06-08T04:42:00+03:00

в мире

сша

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расследование, проведенное министерством обороны США по поручению конгресса, показало, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом дезинформации о существовании неопознанных летающих объектах (НЛО), пишет американская газета The Wall Street Journal."Военное руководство было обеспокоено тем, что программы могут быть раскрыты, если местные жители каким-то образом увидят испытательный полет, скажем, истребителя-невидимки F-117 — самолета, который действительно выглядел как не от мира сего. Лучше, чтобы они верили, что он прилетел с Андромеды", — говорится в материале.Как утверждает издание, этот эпизод был лишь одним из серии открытий, сделанных командой Пентагона, которая занималась расследованием многолетних утверждений о том, что "Вашингтон скрывает то, что знал о внеземной жизни"."Кульминацией этих усилий стал доклад, опубликованный в прошлом году министерством обороны, в котором обвинения в сокрытии информации со стороны правительства были признаны необоснованными", — говорится в статье.По данным издания, этот доклад был "прикрытием", а его суть заключалась в развитии теории заговоров, связанных с НЛО.В марте 2024 года пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что США до сих пор не нашли подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями.Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20250413/tsru-2011030585.html

https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html

https://ria.ru/20250608/mask-2021578995.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)