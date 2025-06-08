https://ria.ru/20250608/ssha-2021583992.html

СМИ: Белый дом просит соратников Трампа и Маска выбрать сторону в конфликте

СМИ: Белый дом просит соратников Трампа и Маска выбрать сторону в конфликте - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ: Белый дом просит соратников Трампа и Маска выбрать сторону в конфликте

Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:05:00+03:00

2025-06-08T04:05:00+03:00

2025-06-08T04:05:00+03:00

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сша

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илон маск

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. "Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам (крупным спонсорам партии, консервативным деятелям и т. д.) Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни", - говорится в материале. Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа заявил журналу, что они "забирают друзей Илона". По словам собеседника издания, в четверг, когда между Маском и Трампом произошла публичная перепалка, члены американского правительства, а также представители ближнего круга Трампа были "завалены" сообщениями от внешних союзников, а также коллег из деловой, медийной и политической элиты, в которых они подчеркивали свою преданность американскому лидеру. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021582456.html

https://ria.ru/20250607/mask-2021574760.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска