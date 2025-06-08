СМИ: Белый дом просит соратников Трампа и Маска выбрать сторону в конфликте
Rolling Stone: в Белом доме просят соратников Трампа и Маска выбрать сторону
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
"Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам (крупным спонсорам партии, консервативным деятелям и т. д.) Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни", - говорится в материале.
Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа заявил журналу, что они "забирают друзей Илона".
По словам собеседника издания, в четверг, когда между Маском и Трампом произошла публичная перепалка, члены американского правительства, а также представители ближнего круга Трампа были "завалены" сообщениями от внешних союзников, а также коллег из деловой, медийной и политической элиты, в которых они подчеркивали свою преданность американскому лидеру.
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.