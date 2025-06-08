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СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
Иммиграционная и таможенная полиция США задержала одного из самых известных тиктокеров в мире Хаби Лейма из-за истечения срока его визы, передает информационное РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:47:00+03:00
2025-06-08T03:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США задержала одного из самых известных тиктокеров в мире Хаби Лейма из-за истечения срока его визы, передает информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. "Шестого июня сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США задержали 25-летнего гражданина Италии Серинге Хабане Лейма в Международном аэропорту Гарри Рида, Лас-Вегас, Невада, за нарушения иммиграционного законодательства", - говорится в заявлении полиции для Франс Пресс. Как сообщают власти, Лейм въехал на территорию США 30 апреля, однако выяснилось, что он просрочил условия своей визы. Тиктокера освободили в день задержания, после чего он добровольно покинул страну. Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ и одним из самых популярных блогеров в TikTok с более чем 162 миллионами подписчиков. Его короткие видео, в которых он не произносит ни слова, стали вирусными, высмеивая сложные инструкции и советы, которыми изобилует интернет.
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в мире, сша, италия, лас-вегас, гарри рид, юнисеф, tiktok
В мире, США, Италия, Лас-Вегас, Гарри Рид, ЮНИСЕФ, TikTok
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
AFP: тиктокера Лейма задержала иммиграционная служба США из-за просроченной визы