https://ria.ru/20250608/ssha-2021582985.html

СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США

СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала одного из самых известных тиктокеров в мире Хаби Лейма из-за истечения срока его визы, передает информационное РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:47:00+03:00

2025-06-08T03:47:00+03:00

2025-06-08T03:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США задержала одного из самых известных тиктокеров в мире Хаби Лейма из-за истечения срока его визы, передает информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на власти. "Шестого июня сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США задержали 25-летнего гражданина Италии Серинге Хабане Лейма в Международном аэропорту Гарри Рида, Лас-Вегас, Невада, за нарушения иммиграционного законодательства", - говорится в заявлении полиции для Франс Пресс. Как сообщают власти, Лейм въехал на территорию США 30 апреля, однако выяснилось, что он просрочил условия своей визы. Тиктокера освободили в день задержания, после чего он добровольно покинул страну. Лейм является послом доброй воли ЮНИСЕФ и одним из самых популярных блогеров в TikTok с более чем 162 миллионами подписчиков. Его короткие видео, в которых он не произносит ни слова, стали вирусными, высмеивая сложные инструкции и советы, которыми изобилует интернет.

https://ria.ru/20250411/sud-2010603771.html

https://ria.ru/20250403/nadezhda-2009080617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, италия, лас-вегас, гарри рид, юнисеф, tiktok