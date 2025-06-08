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Американский солдат погиб во время подготовки к учениям в Венгрии - РИА Новости, 08.06.2025
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01:50 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ssha-2021579446.html
Американский солдат погиб во время подготовки к учениям в Венгрии
Американский солдат погиб во время подготовки к учениям в Венгрии - РИА Новости, 08.06.2025
Американский солдат погиб во время подготовки к учениям в Венгрии
Американский военный погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время подготовки к учениям недалеко от лагеря Крофт в Венгрии, сообщили в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:50:00+03:00
2025-06-08T01:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский военный погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время подготовки к учениям недалеко от лагеря Крофт в Венгрии, сообщили в пресс-релизе армии. Погибшим оказался 24-летний сержант Аарон Кокс, который служил стрелком во второй мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии. "Потеря сержанта Кокса – это трагедия для всех нас... Мы находимся в прямом контакте с его семьей, чтобы оказать заботу и поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время", - сказал командир дивизии полковник Дюк Рейм. Согласно информации, предоставленной армией США, Кокс скончался в результате несчастного случая с военной техникой. Другие подробности не разглашаются, причины инцидента находятся в процессе расследования. Несколькими месяцами ранее произошла похожая трагедия. В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
https://ria.ru/20250331/litva-2008378459.html
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в мире, венгрия, сша, литва
В мире, Венгрия, США, Литва
Американский солдат погиб во время подготовки к учениям в Венгрии

Солдат США погиб при подготовке к учениям в Венгрии из-за инцидента с техникой

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Американский военный погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время подготовки к учениям недалеко от лагеря Крофт в Венгрии, сообщили в пресс-релизе армии.
Погибшим оказался 24-летний сержант Аарон Кокс, который служил стрелком во второй мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии.
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"Потеря сержанта Кокса – это трагедия для всех нас... Мы находимся в прямом контакте с его семьей, чтобы оказать заботу и поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время", - сказал командир дивизии полковник Дюк Рейм.
Согласно информации, предоставленной армией США, Кокс скончался в результате несчастного случая с военной техникой. Другие подробности не разглашаются, причины инцидента находятся в процессе расследования.
Несколькими месяцами ранее произошла похожая трагедия. В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
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