СМИ: США предостерегли Лондон от разрешения на открытие посольства КНР
Times: США предостерегли Лондон от разрешения на открытие посольства КНР
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США предостерегли британские власти от разрешения на открытие нового посольства Китая в Лондоне из-за его планируемого расположения возле важных финансовых центров страны, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. В январе газета Financial Times сообщила, что Британия может разрешить КНР открыть крупнейшее в Европе посольство с рядом условий.
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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников", — заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.
Газета подчеркивает, что здание, где Пекин хочет открыть посольство, находится между финансовыми центрами, а также рядом с тремя важными центрами обработки данных.
По данным издания, президент США Дональд Трамп ранее призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать Пекину в открытии посольства, вопрос поднимался на торговых переговорах. По словам источников издания, в случае открытия данного посольства, у администрации Трампа будут опасения по поводу передачи Британии разведывательной информации.
Планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства стали в последнее время отдельной темой для разногласий между Пекином и Лондоном. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле 2024 года Пекин подал новую заявку. В декабре газета London Standard сообщила, что районный совет Тауэр-Хамлетс единогласно проголосовал против открытия нового здания посольства КНР на своей территории.