https://ria.ru/20250608/ssha-2021101524.html

Сланцевый пузырь в США сдувается

Сланцевый пузырь в США сдувается - РИА Новости, 08.06.2025

Сланцевый пузырь в США сдувается

Сланцевому буму в США приходит конец. Это не означает, что добыча сланцевой нефти сегодня остановится, однако последствия будут крайне неприятные для... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:00:00+03:00

2025-06-08T08:01:00+03:00

аналитика

природный газ

в мире

сша

россия

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021111706_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c8477051d6be5d0216c11e4cdc14a2fe.jpg

Сланцевому буму в США приходит конец. Это не означает, что добыча сланцевой нефти сегодня остановится, однако последствия будут крайне неприятные для американской экономики.Благодаря сланцевой революции в 2010-х годах добыча газа и нефти в США показала взрывной рост. Это принесло огромные дивиденды американской экономике. Начнем с того, что к тому моменту в США был чуть ли не самый дорогой газ в мире, поскольку его катастрофически не хватало. А что значит для промышленности и экономики страны дорогой газ, наглядно видно на примере Евросоюза. Промышленность в упадке, заводы закрываются, персонал сокращается, экспорт теряет конкурентоспособность и падает, экономика скатывается в рецессию. И выйти из этого Европа не может вот уже четвертый год. Разница с США лишь в том, что Брюссель устроил себе веселую газовую жизнь самостоятельно, по собственной инициативе.Когда же в США случился сланцевый бум, внутри страны стали добывать столько газа, что цены обрушились и стали чуть ли не самыми низкими в мире. При этом вывозить газ было особо некуда, а экспортные мощности там до сих пор кратно ниже добычи. Поэтому долгое время газ в США стоил всего 100 долларов за тысячу кубометров и только недавно подрос до 150 долларов, но это все равно несоизмеримо ниже, чем где-либо (если вынести за скобки Россию). Это минимум в три раза дешевле, чем газ стоит в странах ЕС сейчас, а это значит, что продукция, произведенная в США, имеет огромное преимущество по сравнению с произведенной в Европе.И конечно, сланцевая революция в США позволила стране стать крупнейшим производителем нефти в мире, да еще и экспортером. Это стало шоком, потому что до начала 2010-х США были нетто-импортером черного золота. Они сильно зависели от поставок нефти, в частности из Саудовской Аравии, которая благодаря этому имела американское покровительство. Теперь же США и Саудовская Аравия являются прямыми конкурентами и сталкиваются лбами — в том числе на азиатских рынках сбыта. Если бы не сланцевая революция в США тогда, то не было бы и борьбы с Россией за европейский газовый рынок сейчас.Однако с тех пор много воды утекло, теперь сланцевый бум сдувается — и процесс будет продолжаться. И дело не только в упавших ценах на нефть, из-за чего буровые в США начинают останавливаться: чем ниже нефтяные котировки, тем больше убыточных сланцевых скважин — их проще закрыть, чем бурить себе в минус. Но даже когда цены подрастут, сланцевая добыча в США все равно не вернется к тому пиковому росту, который был на заре сланцевой революции. В начале 2010-х годов в США насчитывалось почти две тысячи буровых, а сегодня их в четыре раза меньше: лишь 590. Падение числа буровых началось не сегодня и даже не вчера, а идет уже не первый год. Еще в 2022 году работали 723 буровые, в 2023-м — 687, теперь — меньше 600. Тренд очевиден, и он будет продолжаться.Причин тому несколько.Для начала, этому способствует дешевая нефть. Члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией с мая начали наращивать добычу каждый месяц. Им надоело терять долю на рынке ради удержания высокой цены на нефть. Потому что сливки с такой стратегии стали все больше снимать не члены ОПЕК, а производители нефти, не входящие в организацию, — в первую очередь те же США. Американская добыча напрямую зависит от нефтяных котировок. Поэтому пока ОПЕК сокращала добычу, а нефть была дорогой, для американских компаний были созданы идеальные условия для наращивания добычи и роста экспорта. Это позволяло им частично вытеснять с рынков сбыта ближневосточную нефть. Членам ОПЕК это стало надоедать, поэтому они перешли в наступление. Черное золото теряет в цене не только из-за попеременных то торговых войн, то торговых перемирий Дональда Трампа, но и из-за целенаправленного роста добычи членами ОПЕК+.Вторая причина схлопывания сланцевого бума — это проблема в самих сланцевых формациях США. Добычей сланцевого газа и нефти (а сланцевая легкая нефть — это, по сути, газовый конденсат) занимаются небольшие частные компании, которые руководствуются вполне прагматичным подходом. Они бурят там, где это наиболее выгодно, то есть где себестоимость добычи наиболее низкая. Тем более что пережить кризисные годы с обвалом цен в 2015-м и 2020-м без таких скважин было бы просто невозможно.Сланцевая революция случилась в начале 2010-х, и с тех пор количество скважин, рентабельных для разработки при низких ценах, изрядно сократилось. И уже начался процесс, когда старые, отработанные сланцевые участки с низким порогом входа заменяются на новые с более высоким уровнем рентабельности. Поэтому бума больше не будет. Разработка новых участков будет в основном покрывать выбытие старых, а не приводить к росту.К тому же сланцевые участки очень разные, поэтому нет четкой оценки того, при каких ценах на нефть рентабельны сланцевые месторождения в США. У разных экспертов они существенно разнятся. Так, в Rysrad Energy порог безубыточности добычи оценивают в 45 долларов за баррель, тогда как из опроса Федерального резервного банка Далласа становится понятно, что сланцевым компаниям США нужна нефть выше 65 долларов за баррель, чтобы просто выйти в ноль. И этот показатель выглядит более объективным, потому что как только цены на американскую нефть WTI просели ниже 65 долларов за баррель, стало больше закрываться буровых.Конец сланцевого бума в США может означать, что они с еще большим усердием будут бороться за экспортные рынки, не желая их отдавать. Ну а кроме того, им будет выгодно держать мировые цены на нефть и газ на высоком уровне. В этом контексте снятие нефтяных санкций что с России, что с Ирана, что с Венесуэлы будет не в интересах США еще очень долго.

https://ria.ru/20250401/es-2008694631.html

https://ria.ru/20250531/neft-2020131492.html

https://ria.ru/20250211/evrosoyuz-1998583544.html

сша

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, природный газ, в мире, сша, россия, саудовская аравия