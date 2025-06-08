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Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении

Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 08.06.2025

Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении

ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:23:00+03:00

2025-06-08T20:23:00+03:00

2025-06-08T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В целом, по великоновоселковскому направлению - там, где как раз была освобождена Федоровка, наши подразделения действуют достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом, когда освобождают населенный пункт, как ровно и было с Федоровкой. Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке происходит - освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, в мире, донбасс