https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021666670.html
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 08.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении
ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:23:00+03:00
2025-06-08T20:23:00+03:00
2025-06-08T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
в мире
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В целом, по великоновоселковскому направлению - там, где как раз была освобождена Федоровка, наши подразделения действуют достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом, когда освобождают населенный пункт, как ровно и было с Федоровкой. Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке происходит - освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, в мире, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, В мире, Донбасс
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении
Пушилин заявил, что продвижение на Великоновоселковском направлении идет тяжело