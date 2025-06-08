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Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 08.06.2025 (обновлено: 20:44 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021666670.html
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 08.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении
ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:23:00+03:00
2025-06-08T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В целом, по великоновоселковскому направлению - там, где как раз была освобождена Федоровка, наши подразделения действуют достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом, когда освобождают населенный пункт, как ровно и было с Федоровкой. Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке происходит - освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, в мире, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, В мире, Донбасс
Пушилин рассказал о продвижении войск на Великоновоселковском направлении

Пушилин заявил, что продвижение на Великоновоселковском направлении идет тяжело

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ "упираются" на великоновоселковском направлении в ДНР, освобождение каждого метра идет в тяжелой обстановке, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В целом, по великоновоселковскому направлению - там, где как раз была освобождена Федоровка, наши подразделения действуют достаточно выверенно и ставят противника уже перед фактом, когда освобождают населенный пункт, как ровно и было с Федоровкой. Но противник все равно упирается. Все в достаточно тяжелой обстановке происходит - освобождение каждого метра земли Донбасса. Но тем не менее мы видим продвижение вперед", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУкраинаВ миреДонбасс
 
 
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