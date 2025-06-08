https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021653434.html

Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР

Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР - РИА Новости, 08.06.2025

Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР

Российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление в Днепропетровской области, "Южная" группировка взяла под контроль... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:00:00+03:00

2025-06-08T18:00:00+03:00

2025-06-08T18:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

владимир мединский

андрей воробьев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление в Днепропетровской области, "Южная" группировка взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, в Подмосковье женщина пострадала в результате атаки БПЛА, Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военных ВСУ состоится. ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР "Южная" группировка войск взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска за сутки нанесли поражение цеху по производству БПЛА и местам их хранения, учебному центру операторов дронов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации. ВС РФ вышли на границу ДНР и наступают в Днепропетровской области Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. На всех направлениях за сутки украинские войска потеряли около 1360 военнослужащих. Силы ПВО сбили ночью 61 БПЛА над регионами России Ночью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Утром воскресенья средства ПВО сбили еще три украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей. С 09.05 до 09.30 мск еще три дрона были уничтожены над Белгородской, Брянской и Московской областями. С 11.40 до 14.00 мск средства ПВО сбили по одному БПЛА над Белгородской, Курской, Московской областями и республики Крым, а также украинскую управляемую ракету "Нептун-МД" – над Черным морем. Женщина в Подмосковье пострадала в результате атаки БПЛА Женщина 75 лет пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников. По словам губернатора, после атаки БПЛА повреждены три садовых дома в СНТ "Малиновка", также фасад и остекление жилого дома повреждены в Истре. Кроме того, дроны ВСУ дважды нанесли удар по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военнослужащих ВСУ состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019458321.html

https://ria.ru/20250608/yug-2021612561.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

украина

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россия, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), владимир мединский, андрей воробьев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, в мире, украина