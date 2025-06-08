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Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021653434.html
Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР
Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР
Российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление в Днепропетровской области, "Южная" группировка взяла под контроль... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:00:00+03:00
2025-06-08T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
владимир мединский
андрей воробьев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление в Днепропетровской области, "Южная" группировка взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, в Подмосковье женщина пострадала в результате атаки БПЛА, Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военных ВСУ состоится. ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР "Южная" группировка войск взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска за сутки нанесли поражение цеху по производству БПЛА и местам их хранения, учебному центру операторов дронов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации. ВС РФ вышли на границу ДНР и наступают в Днепропетровской области Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. На всех направлениях за сутки украинские войска потеряли около 1360 военнослужащих. Силы ПВО сбили ночью 61 БПЛА над регионами России Ночью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Утром воскресенья средства ПВО сбили еще три украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей. С 09.05 до 09.30 мск еще три дрона были уничтожены над Белгородской, Брянской и Московской областями. С 11.40 до 14.00 мск средства ПВО сбили по одному БПЛА над Белгородской, Курской, Московской областями и республики Крым, а также украинскую управляемую ракету "Нептун-МД" – над Черным морем. Женщина в Подмосковье пострадала в результате атаки БПЛА Женщина 75 лет пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников. По словам губернатора, после атаки БПЛА повреждены три садовых дома в СНТ "Малиновка", также фасад и остекление жилого дома повреждены в Истре. Кроме того, дроны ВСУ дважды нанесли удар по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военнослужащих ВСУ состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019458321.html
https://ria.ru/20250608/yug-2021612561.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
украина
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россия, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), владимир мединский, андрей воробьев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Владимир Мединский, Андрей Воробьев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина

Спецоперация, 8 июня: ВС России вышли на западную границу ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление в Днепропетровской области, "Южная" группировка взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, в Подмосковье женщина пострадала в результате атаки БПЛА, Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военных ВСУ состоится.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2025

ВС РФ взяли под контроль Зарю в ДНР

"Южная" группировка войск взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска за сутки нанесли поражение цеху по производству БПЛА и местам их хранения, учебному центру операторов дронов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 - вне зоны спецоперации.

ВС РФ вышли на границу ДНР и наступают в Днепропетровской области

Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. На всех направлениях за сутки украинские войска потеряли около 1360 военнослужащих.
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ
28 мая, 01:49

Силы ПВО сбили ночью 61 БПЛА над регионами России

Ночью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Крыма, сообщило Минобороны. Утром воскресенья средства ПВО сбили еще три украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей. С 09.05 до 09.30 мск еще три дрона были уничтожены над Белгородской, Брянской и Московской областями. С 11.40 до 14.00 мск средства ПВО сбили по одному БПЛА над Белгородской, Курской, Московской областями и республики Крым, а также украинскую управляемую ракету "Нептун-МД" – над Черным морем.

Женщина в Подмосковье пострадала в результате атаки БПЛА

Женщина 75 лет пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников. По словам губернатора, после атаки БПЛА повреждены три садовых дома в СНТ "Малиновка", также фасад и остекление жилого дома повреждены в Истре.
Кроме того, дроны ВСУ дважды нанесли удар по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Вчера, 11:37

РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится

Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел погибших военнослужащих ВСУ состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
"К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)Владимир МединскийАндрей ВоробьевВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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