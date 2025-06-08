https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021587267.html

Российская разведгруппа взяла пленного на правом берегу Днепра

Российская разведгруппа взяла пленного на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.06.2025

Российская разведгруппа взяла пленного на правом берегу Днепра

Разведгруппа российских силовиков, действовавшая на правом берегу Днепра, захватила в плен в качестве "языка" сержанта 126 бригады теробороны ВСУ, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:46:00+03:00

2025-06-08T05:46:00+03:00

2025-06-08T06:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Разведгруппа российских силовиков, действовавшая на правом берегу Днепра, захватила в плен в качестве "языка" сержанта 126 бригады теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Российская разведгруппа, действуя в рейде на правом берегу Днепра, взяла в плен "языка", сержанта из 126 бригады территориальной обороны ВСУ. Военнопленный уже предоставляет всю имеющуюся у него информацию о боевиках и подразделениях киевского режима", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Снятые российскими бойцами кадры транспортировки украинского сержанта в российский тыл переданы в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021586139.html

днепр (река)

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днепр (река), вооруженные силы украины