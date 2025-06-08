https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021586002.html

ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра

ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.06.2025

ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра

ВСК РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на правом берегу Днепра, авиацию корректировал расчет беспилотника ZALA группировки войск "Днепр",... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:04:00+03:00

2025-06-08T05:04:00+03:00

2025-06-08T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

россия

херсонская область

воздушно-космические силы россии

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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. ВСК РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на правом берегу Днепра, авиацию корректировал расчет беспилотника ZALA группировки войск "Днепр", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА ZALA 18-й армии обнаружил скопление живой силы противника численностью до 30 человек, прятавшихся в подвалах разрушенных домов. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Авиационный удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в оборонном ведомстве. БПЛА ZALA имеет большую дальность и продолжительность полёта: до 100 километров и до пяти часов. Это позволяет беспилотнику вести разведку на большой дальности и патрулировать правый берег Днепра в глубине территории, занятой противником, длительное время. Беспилотник является многофункциональным и, в зависимости от установленного оборудования, может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток. Также ZALA может осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня. Расчеты БПЛА ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке и обнаружению огневых позиций артиллерии, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250607/bespilotnik-2021555903.html

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021464016.html

днепр (река)

россия

херсонская область

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днепр (река), россия, херсонская область , воздушно-космические силы россии