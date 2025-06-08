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ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021586002.html
ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра
ВСК РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на правом берегу Днепра, авиацию корректировал расчет беспилотника ZALA группировки войск "Днепр",... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:04:00+03:00
2025-06-08T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
россия
херсонская область
воздушно-космические силы россии
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. ВСК РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на правом берегу Днепра, авиацию корректировал расчет беспилотника ZALA группировки войск "Днепр", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облета правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА ZALA 18-й армии обнаружил скопление живой силы противника численностью до 30 человек, прятавшихся в подвалах разрушенных домов. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Авиационный удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в оборонном ведомстве. БПЛА ZALA имеет большую дальность и продолжительность полёта: до 100 километров и до пяти часов. Это позволяет беспилотнику вести разведку на большой дальности и патрулировать правый берег Днепра в глубине территории, занятой противником, длительное время. Беспилотник является многофункциональным и, в зависимости от установленного оборудования, может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток. Также ZALA может осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня. Расчеты БПЛА ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке и обнаружению огневых позиций артиллерии, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250607/bespilotnik-2021555903.html
https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021464016.html
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днепр (река), россия, херсонская область , воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Воздушно-космические силы России
ВС России нанесли авиаудар бомбами ФАБ-500 по ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: ВС России нанесли авиаудар по боевикам ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. ВСК РФ нанесли удар по скоплению живой силы противника на правом берегу Днепра, авиацию корректировал расчет беспилотника ZALA группировки войск "Днепр", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового облета правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА ZALA 18-й армии обнаружил скопление живой силы противника численностью до 30 человек, прятавшихся в подвалах разрушенных домов. Координаты были оперативно переданы на пункт управления ВКС. Авиационный удар был нанесён авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - сообщили в оборонном ведомстве.
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БПЛА ZALA имеет большую дальность и продолжительность полёта: до 100 километров и до пяти часов. Это позволяет беспилотнику вести разведку на большой дальности и патрулировать правый берег Днепра в глубине территории, занятой противником, длительное время.
Беспилотник является многофункциональным и, в зависимости от установленного оборудования, может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток. Также ZALA может осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.
Расчеты БПЛА ZALA 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке и обнаружению огневых позиций артиллерии, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)РоссияХерсонская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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