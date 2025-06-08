https://ria.ru/20250608/sk-2021675447.html

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Москве

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Москве - РИА Новости, 08.06.2025

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Москве

Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в результате пожара административно-складском комплексе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в ГСУСК... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:52:00+03:00

2025-06-08T21:52:00+03:00

2025-06-08T21:58:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в результате пожара административно-складском комплексе на востоке столицы, сообщили РИА Новости в ГСУСК России по Москве.Ранее МЧС РФ сообщало, что сотрудники МЧС спасли 33 человека на пожаре на улице Пермской на северо-востоке Москвы в разноуровневом административно-складском комплексе, один человек погиб, один пострадал. Позднее число погибших увеличилось до двух."По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская."По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки", - отметило ведомство.

https://ria.ru/20250531/mchs-2020090746.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)