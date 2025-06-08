https://ria.ru/20250608/sk-2021673445.html
В Астраханской области ребенок погиб от удара током
В Астраханской области ребенок погиб от удара током - РИА Новости, 08.06.2025
В Астраханской области ребенок погиб от удара током
Следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током, который он получил когда собирал ягоды в гостях у бабушки в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:18:00+03:00
2025-06-08T21:18:00+03:00
2025-06-08T21:18:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током, который он получил когда собирал ягоды в гостях у бабушки в Астраханской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Организована процессуальная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении. Как следует из релиза, трагедия произошла в воскресение в поселке Лиман Лиманского района Астраханской области. Ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки, там он поднялся на стремянку и собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке. "В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током", - говорится в сообщении. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
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происшествия, астраханская область, россия, лиманский район
Происшествия, Астраханская область, Россия, Лиманский район
В Астраханской области ребенок погиб от удара током
В Астраханской области 10-летний мальчик погиб от удара электрическим током
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током, который он получил когда собирал ягоды в гостях у бабушки в Астраханской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Организована процессуальная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении.
Как следует из релиза, трагедия произошла в воскресение в поселке Лиман Лиманского района Астраханской области
. Ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки, там он поднялся на стремянку и собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке.
"В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током", - говорится в сообщении.
В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.