https://ria.ru/20250608/sk-2021673445.html

В Астраханской области ребенок погиб от удара током

В Астраханской области ребенок погиб от удара током - РИА Новости, 08.06.2025

В Астраханской области ребенок погиб от удара током

Следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током, который он получил когда собирал ягоды в гостях у бабушки в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:18:00+03:00

2025-06-08T21:18:00+03:00

2025-06-08T21:18:00+03:00

происшествия

астраханская область

россия

лиманский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 10-летнего мальчика от удара электрическим током, который он получил когда собирал ягоды в гостях у бабушки в Астраханской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Организована процессуальная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении. Как следует из релиза, трагедия произошла в воскресение в поселке Лиман Лиманского района Астраханской области. Ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки, там он поднялся на стремянку и собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке. "В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током", - говорится в сообщении. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250608/dtp-2021673274.html

астраханская область

россия

лиманский район

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происшествия, астраханская область, россия, лиманский район