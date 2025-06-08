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В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев - РИА Новости, 08.06.2025
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22:47 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/sirija-2021679233.html
В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев
В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев - РИА Новости, 08.06.2025
В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев
Более 400 тысяч беженцев вернулись в Сирию из соседних государств после отставки экс-президента страны Башара Асада, заявил директор по связям в управлении... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:47:00+03:00
2025-06-08T22:47:00+03:00
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Более 400 тысяч беженцев вернулись в Сирию из соседних государств после отставки экс-президента страны Башара Асада, заявил директор по связям в управлении морских портов и наземных погранпереходов Сирии Мазен Аллуш. "Более 400 тысяч сирийцев вернулись в страну через наземные погранпереходы после ее освобождения от прежнего режима", - сообщил Аллуш телеканалу Al Ikhbariya. По его словам, в мае в Сирию вернулись порядка 90 тысяч человек. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев

Более 400 тыс беженцев вернулись в Сирию из соседних стран после отставки Асада

© Mikkel Berg Pedesen/PolfotoСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Mikkel Berg Pedesen/Polfoto
Сирийские беженцы. Архивное фото
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Более 400 тысяч беженцев вернулись в Сирию из соседних государств после отставки экс-президента страны Башара Асада, заявил директор по связям в управлении морских портов и наземных погранпереходов Сирии Мазен Аллуш.
«
"Более 400 тысяч сирийцев вернулись в страну через наземные погранпереходы после ее освобождения от прежнего режима", - сообщил Аллуш телеканалу Al Ikhbariya.
По его словам, в мае в Сирию вернулись порядка 90 тысяч человек.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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