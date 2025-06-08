https://ria.ru/20250608/signal-2021595861.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.06.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:29:00+03:00
2025-06-08T09:29:00+03:00
2025-06-08T09:29:00+03:00
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 02.07 мск, спустя 5 часов 34 минуты тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 5,5 часа