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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.06.2025
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09:29 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/signal-2021595861.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.06.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:29:00+03:00
2025-06-08T09:29:00+03:00
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 02.07 мск, спустя 5 часов 34 минуты тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 5,5 часа

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 02.07 мск, спустя 5 часов 34 минуты тревогу отменили.
"Отбой опасности БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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