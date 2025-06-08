https://ria.ru/20250608/signal-2021595861.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.06.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:29:00+03:00

2025-06-08T09:29:00+03:00

2025-06-08T09:29:00+03:00

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в воскресенье в 02.07 мск, спустя 5 часов 34 минуты тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html

белгородская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность