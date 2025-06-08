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Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"

Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025" - РИА Новости, 08.06.2025

Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"

На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:55:00+03:00

2025-06-08T16:55:00+03:00

2025-06-08T16:55:00+03:00

фото

музыка

муз-тв (премия)

москва

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На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на площадке и в прямом эфире ожидало шоу, на котором свои хиты исполнили известные артисты и молодые исполнители. Подробнее о том, как прошло мероприятие – в фотоленте.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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