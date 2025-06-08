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Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025" - РИА Новости, 08.06.2025
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16:55 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/shou-2021646991.html
Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"
Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025" - РИА Новости, 08.06.2025
Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"
На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:55:00+03:00
2025-06-08T16:55:00+03:00
фото
музыка
муз-тв (премия)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2021646991.jpg?1749390901
На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на площадке и в прямом эфире ожидало шоу, на котором свои хиты исполнили известные артисты и молодые исполнители. Подробнее о том, как прошло мероприятие – в фотоленте.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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фото, музыка, муз-тв (премия), москва, фото
Фото, Музыка, Муз-ТВ (премия), Москва

Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"

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На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на площадке и в прямом эфире ожидало шоу, на котором свои хиты исполнили известные артисты и молодые исполнители. Подробнее о том, как прошло мероприятие – в фотоленте.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер композитора Игоря Крутого и певицы Bearwolf на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер композитора Игоря Крутого и певицы Bearwolf на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Номер композитора Игоря Крутого и певицы Bearwolf на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевец Akmal', победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Певец Akmal', победивший в номинации Лучшее лирическое видео с клипом Раневская, на Премии МУЗ-ТВ 2025
Певец Akmal', победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Люси Чеботиной на песню "Каблук" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Люси Чеботиной на песню Каблук на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Номер Люси Чеботиной на песню "Каблук" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНейроколлаборация Григория Лепса и Сергея Шнурова на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Нейроколлаборация Григория Лепса и Сергея Шнурова на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Нейроколлаборация Григория Лепса и Сергея Шнурова на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Номер Татьяны Куртуковой на песню "Матушка" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве

Певица Татьяна Куртукова выступает на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025

Номер Татьяны Куртуковой на песню "Матушка" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Димы Билана на песню Believe на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Димы Билана на песню Believe на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Номер Димы Билана на песню Believe на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезентация песни SHAMAN "ПРЯМО ПО СЕРДЦУ" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Презентация песни SHAMAN ПРЯМО ПО СЕРДЦУ на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Презентация песни SHAMAN "ПРЯМО ПО СЕРДЦУ" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер группы "Комната культуры" на песню "Поезда" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер группы Комната культуры на песню Поезда на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Номер группы "Комната культуры" на песню "Поезда" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Самойлов (Агата Кристи) и группа The Hatters на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Вадим Самойлов (Агата Кристи) и группа The Hatters на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Вадим Самойлов (Агата Кристи) и группа The Hatters на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Сергея Лазарева на песню "Если бы я мог" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Сергея Лазарева на песню Если бы я мог на 20-й юбилейной церемонии Премии МУЗ-ТВ 2025
Номер Сергея Лазарева на песню "Если бы я мог" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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