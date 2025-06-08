Юбилейное шоу: как прошла церемония награждения "Премии МУЗ-ТВ 2025"
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На площадке Live Арена в Москве 7 июня прошла XX юбилейная церемония награждения в области музыки "Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда". В этом году всех зрителей на площадке и в прямом эфире ожидало шоу, на котором свои хиты исполнили известные артисты и молодые исполнители. Подробнее о том, как прошло мероприятие – в фотоленте.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер композитора Игоря Крутого и певицы Bearwolf на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер композитора Игоря Крутого и певицы Bearwolf на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевец Akmal', победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Певец Akmal', победивший в номинации "Лучшее лирическое видео" с клипом "Раневская", на "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Люси Чеботиной на песню "Каблук" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Люси Чеботиной на песню "Каблук" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНейроколлаборация Григория Лепса и Сергея Шнурова на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Нейроколлаборация Григория Лепса и Сергея Шнурова на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк
Номер Татьяны Куртуковой на песню "Матушка" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве
Номер Татьяны Куртуковой на песню "Матушка" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Димы Билана на песню Believe на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Димы Билана на песню Believe на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезентация песни SHAMAN "ПРЯМО ПО СЕРДЦУ" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Презентация песни SHAMAN "ПРЯМО ПО СЕРДЦУ" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер группы "Комната культуры" на песню "Поезда" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер группы "Комната культуры" на песню "Поезда" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Самойлов (Агата Кристи) и группа The Hatters на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Вадим Самойлов (Агата Кристи) и группа The Hatters на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНомер Сергея Лазарева на песню "Если бы я мог" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
Номер Сергея Лазарева на песню "Если бы я мог" на 20-й юбилейной церемонии "Премии МУЗ-ТВ 2025". Легенда в Live Арене в Москве.
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