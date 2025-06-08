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Песня Shaman для конкурса "Интервидение" доступна на всех площадках - РИА Новости, 08.06.2025
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Шоубиз
 
01:32 08.06.2025 (обновлено: 06:00 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/shaman-2021578707.html
Песня Shaman для конкурса "Интервидение" доступна на всех площадках
Песня Shaman для конкурса "Интервидение" доступна на всех площадках - РИА Новости, 08.06.2025
Песня Shaman для конкурса "Интервидение" доступна на всех площадках
Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе РИА Новости, 08.06.2025
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шоубиз
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках. Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу. "Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", — написал Shaman в своем Telegram-канале. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250607/shaman-2021541100.html
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россия
москва
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технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин
Шоубиз, Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин
Песня Shaman для конкурса "Интервидение" доступна на всех площадках

Песня Shaman "Прямо по сердцу" для "Интервидения" доступна на всех площадках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкSHAMAN
SHAMAN - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Песня "Прямо по сердцу" в исполнении заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), с которой он представит страну на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", доступна на всех музыкальных площадках.
Shaman представил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда", которая прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии Муз-ТВ с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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"Привет, родные!.. Новая песня "Прямо по сердцу" уже доступна на музыкальных цифровых платформах", — написал Shaman в своем Telegram-канале.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Репетиция песни Прямо по сердцу, с которой Shaman представит Россию на конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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ШоубизТехнологииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир Путин
 
 
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