https://ria.ru/20250608/sever-2021612323.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 08.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:34:00+03:00

2025-06-08T11:34:00+03:00

2025-06-08T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины