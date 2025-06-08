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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 08.06.2025 (обновлено: 11:43 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/sever-2021612323.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 08.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:34:00+03:00
2025-06-08T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609545.html
россия
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россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
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