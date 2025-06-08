В Сербии обновят храм, построенный в память о русских добровольцах
Обновление храма Святой Троицы в Сербии планируется начать 11 июня
© Фото : Российский центр науки и культуры в БелградеЦерковь Святой Троицы в местечке Горни Адровац
© Фото : Российский центр науки и культуры в Белграде
Церковь Святой Троицы в местечке Горни Адровац. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Обновление храма Святой Троицы, построенного в сербском селе Горни-Адровац в память о русских добровольцах, участвовавших в войне с Османской империей 1876-1878 годов, планируется начать 11 июня, сообщил РИА Новости директор представительства Россотрудничества – Российского центра науки и культуры "Русский дом в Белграде" Евгений Баранов.
В воскресенье отмечается православный праздник Святой Троицы, накануне храм посетили министр культуры Сербии Никола Селакович, митрополит Нишский Сербской православной церкви (СПЦ) Арсений и представители Россотрудничества.
"Для нас радость, что к престольному для нашего храма празднику Святой Троицы, мы ее называем нашей, хотя она относится к СПЦ, объявлена дата начала работ по обновлению фасада храма. Когда эти работы будут произведены, а обещали, что их начнут в следующую среду, 11 июня, это нам позволяет заняться и внутренним состоянием храма, потому что ситуация с фресками тяжелая. Есть ряд людей, организаций и регионов в России, которые изъявили желание участвовать в приведении в порядок внутреннего украшения храма, в том числе фресок, к созданию которых имел отношение живописец Виктор Васнецов", - рассказал агентству глава представительства Россотрудничества.
Минкультуры Сербии сообщило, что вслед за реконструкцией фасада церкви запланирована полная замена кровли, а также дверных и оконных проемов, в 2026 году последует обновление росписи, внутреннего убранства храма.
"Это не храм, посвященный иностранцу, который прибыл почти 150 лет назад бороться за освобождение православных сербских братьев на этой земле. Он приехал не как иностранец, но как брат, и свою решимость и приверженность доказал своей гибелью... Россия 150 лет назад дала больше всего добровольцев Сербии, а Сербия – единственная страна в Европе, которая три года назад не ввела санкции против России. Если кто-то спросит почему, приведите его сюда, и он увидит ответ", - подчеркнул глава сербского минкультуры в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в ночь на воскресенье.
Селакович напомнил, что и Александр Александрович Пушкин, сын великого русского поэта, чей день рождения отмечался в пятницу, также был добровольцем на войне Сербии с турками-османами 1876-1878 годов. Министр отметил, что неслучайно в росписи храма в Горни-Адроваце по обеим сторонам от Святой Троицы расположены Святой Савва Сербский и Сергий Радонежский.
Полковник Николай Николаевич Раевский – внук героя войны 1812 года Николая Раевского, приехал добровольцем в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац на юге Сербии. Храм Святой Троицы, известный и как Русская церковь, построен и освящен в 1903 году на месте его гибели. Памятный храм – символ совместной борьбы сербского и русского народов за освобождение от османов. В Первой сербско-турецкой войне 1876 года приняли участие более 3,5 тысяч русских добровольцев.