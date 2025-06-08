https://ria.ru/20250608/serbiya-2021628486.html

Сокращение полномочий МВД создает проблемы для Сербии, заявил Вучич

Сокращение полномочий МВД создает проблемы для Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 08.06.2025

Сокращение полномочий МВД создает проблемы для Сербии, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рекомендованное Евросоюзом сокращение полномочий МВД и передача их прокуратуре и судам создает проблемы для граждан РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:26:00+03:00

2025-06-08T14:26:00+03:00

2025-06-08T14:27:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рекомендованное Евросоюзом сокращение полномочий МВД и передача их прокуратуре и судам создает проблемы для граждан Сербии, он призвал правительство и парламент работать над укреплением полномочий полиции. В Сербии в воскресенье отмечается День полиции. Министр внутренних дел Ивица Дачич поздравил коллег и сообщил о снижении числа убийств в стране с 7-миллионным населением с 215 в 2001 году до 50 в 2024 году, а также о сокращении числа преступлений против женщин. В награждении отличившихся сотрудников МВД принял участие глава государства. "То, что создает проблемы гражданам Сербии сегодня, что многие в стране ощущают, - это недостаток или неравномерно распределенное правосудие. Это становится все большей проблемой для нас. Мы виноваты в этом, и я в том числе, потому что сокращали полномочия МВД согласно повестке так называемых европейских реформ и передавали их прокуратуре. Нам сказали, что так должно быть в развитых странах Европы, что это приведет к прогрессу и все станет лучше. Конечно, многие это говорили не потому, что желали добра Сербии или настоящих реформ, а потому что намного легче влиять на меньшее число носителей прокурорских и судебных полномочий, чем на полицию", - заявил Вучич собравшимся на официальной церемонии. По его словам, Сербия не принадлежит к системе прецедентного права, и поэтому иногда кажется, что в стране нет ни правосудия, ни справедливости, но так происходит после передачи полицией дел прокуратуре, потому что "некоторым удалось поставить иностранные интересы как доминирующие". "Поэтому мое предложение уважаемым представителям правительства вместе с народной Скупщиной (парламентом - ред.) в предстоящем периоде работать не над дальнейшим сокращением полномочий полиции, но над укреплением полномочий полиции и определении более четких рамок того, как право и правосудие должны быть установлены", - подчеркнул сербский президент. Вучич привел в пример дело молодых активистов правящей Сербской прогрессивной партии, которые после драки с оппозиционерами в конце января в Нови-Саде уже пять месяцев содержатся в СИЗО по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, в то время как "некоторых не держат под стражей ни дня, нередко и по более тяжким статьям". Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за десять лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

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в мире, сербия, европа, александр вучич, ивица дачич, белградский университет