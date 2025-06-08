https://ria.ru/20250608/sandu-2021665042.html

Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером

Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером - РИА Новости, 08.06.2025

Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером

Президент Молдавии Майя Санду "сбросила маски приличия", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:11:00+03:00

2025-06-08T20:11:00+03:00

2025-06-08T20:11:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

остап бендер

евгения гуцул

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230754_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_72efa0ad44f816af52b21b246d618a14.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду "сбросила маски приличия", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя возможный запрет на проведение крестного хода в Молдавии. Ранее Кагульская и Комратская епархия Православной церкви Молдавии сообщила, что из-за намеченной на 15 июня акции ЛГБТ*-сообщества молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на тот же день. "Майя Санду сбросила все маски, и маски приличия в том числе. Война вместо мира, ЛГБТ* вместо семьи", - сказала Аршинова. По ее словам, молдавские власти, имитируя заботу и любовь к народу, в пять раз подняли цены на газ и электричество, продают единственный морской порт, отнимают у молдаван язык и историю. "Называется это всё евроинтеграцией. Остап Бендер в самых смелых мечтах о таком не мог и подумать", - добавила депутат ГД. Как отметила Аршинова, политика Санду, проводимая под благовидным лозунгом "евроинтеграции", всё чаще напоминает о тёмных страницах истории страны — о румынской оккупации 1918–1940 годов, когда молдавская идентичность подвергалась системному уничтожению. "Санду, подобно румынским властям начала XX века, проводит политику, направленную на ликвидацию культурной и политической самостоятельности молдаван и гагаузов. Её курс на "воссоединение с Румынией" и "европейскую идентичность" — не просто геополитический выбор, а попытка переписать саму суть молдавской нации, заменив её на румынскую", - сказала депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.*Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

https://ria.ru/20250531/moldaviya-2020185837.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, остап бендер, евгения гуцул, госдума рф, sputnik молдова, московский комсомолец, традиционные ценности