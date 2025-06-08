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Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером - РИА Новости, 08.06.2025
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20:11 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/sandu-2021665042.html
Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером
Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером - РИА Новости, 08.06.2025
Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером
Президент Молдавии Майя Санду "сбросила маски приличия", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:11:00+03:00
2025-06-08T20:11:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
остап бендер
евгения гуцул
госдума рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду "сбросила маски приличия", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя возможный запрет на проведение крестного хода в Молдавии. Ранее Кагульская и Комратская епархия Православной церкви Молдавии сообщила, что из-за намеченной на 15 июня акции ЛГБТ*-сообщества молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на тот же день. "Майя Санду сбросила все маски, и маски приличия в том числе. Война вместо мира, ЛГБТ* вместо семьи", - сказала Аршинова. По ее словам, молдавские власти, имитируя заботу и любовь к народу, в пять раз подняли цены на газ и электричество, продают единственный морской порт, отнимают у молдаван язык и историю. "Называется это всё евроинтеграцией. Остап Бендер в самых смелых мечтах о таком не мог и подумать", - добавила депутат ГД. Как отметила Аршинова, политика Санду, проводимая под благовидным лозунгом "евроинтеграции", всё чаще напоминает о тёмных страницах истории страны — о румынской оккупации 1918–1940 годов, когда молдавская идентичность подвергалась системному уничтожению. "Санду, подобно румынским властям начала XX века, проводит политику, направленную на ликвидацию культурной и политической самостоятельности молдаван и гагаузов. Её курс на "воссоединение с Румынией" и "европейскую идентичность" — не просто геополитический выбор, а попытка переписать саму суть молдавской нации, заменив её на румынскую", - сказала депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021567324.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, остап бендер, евгения гуцул, госдума рф, sputnik молдова, московский комсомолец, традиционные ценности
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Остап Бендер, Евгения Гуцул, Госдума РФ, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, традиционные ценности
Депутат Госдумы сравнила Санду с Остапом Бендером

Депутат Госдумы Аршинова: президент Молдавии Санду сбросила все маски приличия

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду "сбросила маски приличия", заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, комментируя возможный запрет на проведение крестного хода в Молдавии.
Ранее Кагульская и Комратская епархия Православной церкви Молдавии сообщила, что из-за намеченной на 15 июня акции ЛГБТ*-сообщества молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на тот же день.
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"Майя Санду сбросила все маски, и маски приличия в том числе. Война вместо мира, ЛГБТ* вместо семьи", - сказала Аршинова.
По ее словам, молдавские власти, имитируя заботу и любовь к народу, в пять раз подняли цены на газ и электричество, продают единственный морской порт, отнимают у молдаван язык и историю.
"Называется это всё евроинтеграцией. Остап Бендер в самых смелых мечтах о таком не мог и подумать", - добавила депутат ГД.
Как отметила Аршинова, политика Санду, проводимая под благовидным лозунгом "евроинтеграции", всё чаще напоминает о тёмных страницах истории страны — о румынской оккупации 1918–1940 годов, когда молдавская идентичность подвергалась системному уничтожению.
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«
"Санду, подобно румынским властям начала XX века, проводит политику, направленную на ликвидацию культурной и политической самостоятельности молдаван и гагаузов. Её курс на "воссоединение с Румынией" и "европейскую идентичность" — не просто геополитический выбор, а попытка переписать саму суть молдавской нации, заменив её на румынскую", - сказала депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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