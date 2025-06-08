https://ria.ru/20250608/samolet-2021679432.html

В Теннесси упал пассажирский самолет

В Теннесси упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.06.2025

В Теннесси упал пассажирский самолет

В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-08T22:51:00+03:00

2025-06-08T22:51:00+03:00

2025-06-09T00:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти."Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road", — говорится в заявлении патруля в соцсети X.Предварительно, на борту находились 16-20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в близлежащие больницы. Падение самолета произошло в округе Коффи.

https://ria.ru/20250201/ssha-1996743956.html

теннесси

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

теннесси, в мире, сша