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В Теннесси упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.06.2025
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22:51 08.06.2025 (обновлено: 00:01 09.06.2025)
https://ria.ru/20250608/samolet-2021679432.html
В Теннесси упал пассажирский самолет
В Теннесси упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.06.2025
В Теннесси упал пассажирский самолет
В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.06.2025
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти.&quot;Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road&quot;, — говорится в заявлении патруля в соцсети X.Предварительно, на борту находились 16-20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в близлежащие больницы. Падение самолета произошло в округе Коффи.
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теннесси, в мире, сша
Теннесси, В мире, США
В Теннесси упал пассажирский самолет

В штате Теннесси в США упал пассажирский самолет, есть пострадавшие

© Фото : соцсетиПассажирский самолет упал в американском штате Теннесси
Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси
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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти.
«

"Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road", — говорится в заявлении патруля в соцсети X.

Предварительно, на борту находились 16-20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в близлежащие больницы.
Падение самолета произошло в округе Коффи.
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