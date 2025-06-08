https://ria.ru/20250608/samolet-2021679432.html
В Теннесси упал пассажирский самолет
В Теннесси упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.06.2025
В Теннесси упал пассажирский самолет
В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-08T22:51:00+03:00
2025-06-08T22:51:00+03:00
2025-06-09T00:01:00+03:00
теннесси
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021681551_1:0:1254:705_1920x0_80_0_0_a505255c0733e7987b077d71e69ad1e3.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет, сообщили местные власти."Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road", — говорится в заявлении патруля в соцсети X.Предварительно, на борту находились 16-20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в близлежащие больницы. Падение самолета произошло в округе Коффи.
https://ria.ru/20250201/ssha-1996743956.html
теннесси
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021681551_158:0:1098:705_1920x0_80_0_0_207100a10a509a9b1615085a9c7e24ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теннесси, в мире, сша
В Теннесси упал пассажирский самолет
В штате Теннесси в США упал пассажирский самолет, есть пострадавшие