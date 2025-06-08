https://ria.ru/20250608/samolet-2021657310.html
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 08.06.2025
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:41:00+03:00
2025-06-08T18:41:00+03:00
2025-06-08T18:46:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Внуково" в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во "Внуково", приняли решение "уйти" на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250608/moskva-2021627184.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Внуково (аэропорт)
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы из-за грозы