https://ria.ru/20250608/samolet-2021657310.html

Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 08.06.2025

Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы

Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:41:00+03:00

2025-06-08T18:41:00+03:00

2025-06-08T18:46:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт "Внуково" в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во "Внуково", приняли решение "уйти" на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250608/moskva-2021627184.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, внуково (аэропорт)