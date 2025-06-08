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Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции - РИА Новости, 08.06.2025
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23:02 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html
Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции
Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции - РИА Новости, 08.06.2025
Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что государствам — членам альянса придется... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:02:00+03:00
2025-06-08T23:02:00+03:00
в мире
сша
израиль
россия
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что государствам — членам альянса придется учить русский язык, если они не согласятся выделять 5% своего ВВП на оборону."Как будто это наша проблема. Мне плевать на НАТО, которая и пальцем не шевелит в отношении Израиля, даже поддерживает его. К черту Европу", — поделился мнением пользователь." Россия намного лучше вас, по крайней мере она не совершает геноцид и не поддерживает тех, кто совершает", — высказался читатель." Нам-то что? Много лет английский учили, пусть и русский поучат", — заявил другой."Иными словами, Рютте говорит: "Покупайте больше оружия у США и давайте деньги нам". Всегда и везде вопрос в любом случае в деньгах", — заключил еще один комментатор.Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят сами Соединенные Штаты.Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html
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в мире, сша, израиль, россия, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, США, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО

Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции

© Getty Images / Omar HavanaГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что государствам — членам альянса придется учить русский язык, если они не согласятся выделять 5% своего ВВП на оборону.
"Как будто это наша проблема. Мне плевать на НАТО, которая и пальцем не шевелит в отношении Израиля, даже поддерживает его. К черту Европу", — поделился мнением пользователь.
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" Россия намного лучше вас, по крайней мере она не совершает геноцид и не поддерживает тех, кто совершает", — высказался читатель.
" Нам-то что? Много лет английский учили, пусть и русский поучат", — заявил другой.
"Иными словами, Рютте говорит: "Покупайте больше оружия у США и давайте деньги нам". Всегда и везде вопрос в любом случае в деньгах", — заключил еще один комментатор.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят сами Соединенные Штаты.
Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАИзраильРоссияДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзНАТО
 
 
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