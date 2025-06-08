Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней
Президент Румынии Дан: правительство будет сформировано через десять дней
На одной из улиц Бухареста. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства.
Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями для обсуждения проблем экономики и формирования правительства.
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"Я очень рад, что все партии, с которыми мы ведем переговоры, хотят войти в правительство, которое будет сформировано примерно через десять дней, если можно так выразиться", - заявил он журналистам.
По словам президента, в понедельник продолжится обсуждение экономической программы страны.
"Пройдут консультации с лидерами партий и меньшинства. Мы находимся в стадии обсуждения, и я действительно ценю, что все разумны, я имею в виду лидеров партий. Ожидайте, что мы представим предполагаемый набор мер (по компенсации дефицита бюджета - ред.)", - добавил Дан.
Ранее глава сената Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не приняли для этого никаких конкретных мер.
В декабре 2024 года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.