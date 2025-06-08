https://ria.ru/20250608/rumyniya-2021664818.html

Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней

Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней - РИА Новости, 08.06.2025

Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней

Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:09:00+03:00

2025-06-08T20:09:00+03:00

2025-06-08T20:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства. Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями для обсуждения проблем экономики и формирования правительства. "Я очень рад, что все партии, с которыми мы ведем переговоры, хотят войти в правительство, которое будет сформировано примерно через десять дней, если можно так выразиться", - заявил он журналистам. По словам президента, в понедельник продолжится обсуждение экономической программы страны. "Пройдут консультации с лидерами партий и меньшинства. Мы находимся в стадии обсуждения, и я действительно ценю, что все разумны, я имею в виду лидеров партий. Ожидайте, что мы представим предполагаемый набор мер (по компенсации дефицита бюджета - ред.)", - добавил Дан. Ранее глава сената Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не приняли для этого никаких конкретных мер. В декабре 2024 года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.

https://ria.ru/20250521/prezident-2018166600.html

https://ria.ru/20250605/rumyniya-2021011181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, никушор дан, марчел чолаку