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Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней - РИА Новости, 08.06.2025
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20:09 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/rumyniya-2021664818.html
Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней
Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней - РИА Новости, 08.06.2025
Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней
Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:09:00+03:00
2025-06-08T20:09:00+03:00
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства. Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями для обсуждения проблем экономики и формирования правительства. "Я очень рад, что все партии, с которыми мы ведем переговоры, хотят войти в правительство, которое будет сформировано примерно через десять дней, если можно так выразиться", - заявил он журналистам. По словам президента, в понедельник продолжится обсуждение экономической программы страны. "Пройдут консультации с лидерами партий и меньшинства. Мы находимся в стадии обсуждения, и я действительно ценю, что все разумны, я имею в виду лидеров партий. Ожидайте, что мы представим предполагаемый набор мер (по компенсации дефицита бюджета - ред.)", - добавил Дан. Ранее глава сената Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не приняли для этого никаких конкретных мер. В декабре 2024 года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
https://ria.ru/20250521/prezident-2018166600.html
https://ria.ru/20250605/rumyniya-2021011181.html
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в мире, румыния, никушор дан, марчел чолаку
В мире, Румыния, Никушор Дан, Марчел Чолаку
Президент Румынии надеется, что новый кабмин появится через десять дней

Президент Румынии Дан: правительство будет сформировано через десять дней

© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Бухареста
На одной из улиц Бухареста - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан рассчитывает, что через десять дней в стране будет утвержден новый состав правительства.
Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями для обсуждения проблем экономики и формирования правительства.
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"Я очень рад, что все партии, с которыми мы ведем переговоры, хотят войти в правительство, которое будет сформировано примерно через десять дней, если можно так выразиться", - заявил он журналистам.
По словам президента, в понедельник продолжится обсуждение экономической программы страны.
"Пройдут консультации с лидерами партий и меньшинства. Мы находимся в стадии обсуждения, и я действительно ценю, что все разумны, я имею в виду лидеров партий. Ожидайте, что мы представим предполагаемый набор мер (по компенсации дефицита бюджета - ред.)", - добавил Дан.
Ранее глава сената Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не приняли для этого никаких конкретных мер.
В декабре 2024 года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
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