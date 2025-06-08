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Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии - РИА Новости, 08.06.2025
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05:43 08.06.2025 (обновлено: 05:53 08.06.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250608/rubio-2021587173.html
Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии
Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии - РИА Новости, 08.06.2025
Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, назвал нападение "результатом... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:43:00+03:00
2025-06-08T05:53:00+03:00
в мире
колумбия
сша
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марко рубио
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, назвал нападение "результатом агрессивной левой риторики" правительства Колумбии.Урибе хотел стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026 году."США самым решительным образом осуждают покушение на сенатора Мигеля Урибе. Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства", - написал Рубио в соцсети Х.Госсекретарь США добавил, что президенту страны Густаво Петро необходимо снизить градус провокационной риторики и защитить колумбийских чиновников. Рубио подчеркнул, что виновные должны предстать перед судом.Ранее Bluradio сообщило, что в субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Позже Bluradio со ссылкой на источники сообщило, что сенатор находится в критическом состоянии.Предполагаемый преступник был задержан, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021585911.html
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в мире, колумбия, сша, богота, марко рубио, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Богота, Марко Рубио, Густаво Петро
Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии

Рубио: нападение на сенатора Урибе является прямой угрозой дипломатии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, назвал нападение "результатом агрессивной левой риторики" правительства Колумбии.
Урибе хотел стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026 году.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
05:00
"США самым решительным образом осуждают покушение на сенатора Мигеля Урибе. Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства", - написал Рубио в соцсети Х.
Госсекретарь США добавил, что президенту страны Густаво Петро необходимо снизить градус провокационной риторики и защитить колумбийских чиновников. Рубио подчеркнул, что виновные должны предстать перед судом.
Ранее Bluradio сообщило, что в субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Позже Bluradio со ссылкой на источники сообщило, что сенатор находится в критическом состоянии.
Предполагаемый преступник был задержан, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора
04:27
 
В миреКолумбияСШАБоготаМарко РубиоГуставо Петро
 
 
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