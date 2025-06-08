https://ria.ru/20250608/rubio-2021587173.html

Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии

Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии - РИА Новости, 08.06.2025

Рубио назвал нападение на сенатора в Колумбии прямой угрозой демократии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, назвал нападение "результатом... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:43:00+03:00

2025-06-08T05:43:00+03:00

2025-06-08T05:53:00+03:00

в мире

колумбия

сша

богота

марко рубио

густаво петро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609510_0:124:3062:1846_1920x0_80_0_0_c77b99220f2534ea342f0bcb38d472e3.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США самым решительным образом осуждают покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, назвал нападение "результатом агрессивной левой риторики" правительства Колумбии.Урибе хотел стать кандидатом на выборах президента Колумбии, которые пройдут в 2026 году."США самым решительным образом осуждают покушение на сенатора Мигеля Урибе. Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства", - написал Рубио в соцсети Х.Госсекретарь США добавил, что президенту страны Густаво Петро необходимо снизить градус провокационной риторики и защитить колумбийских чиновников. Рубио подчеркнул, что виновные должны предстать перед судом.Ранее Bluradio сообщило, что в субботу вечером сенатор подвергся нападению во время публичного выступления в Боготе, он получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи. Позже Bluradio со ссылкой на источники сообщило, что сенатор находится в критическом состоянии.Предполагаемый преступник был задержан, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. По данным газеты El Tiempo, им оказался 15-летний подросток, который подошёл к сенатору на расстояние около полутора метров и выстрелил в спину около шести раз. Власти выясняют, были ли причастны к нападению другие лица.

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021585911.html

https://ria.ru/20250608/kolumbija-2021584396.html

колумбия

сша

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия, сша, богота, марко рубио, густаво петро