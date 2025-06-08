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"Все тщетно". В США сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:00 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/rossiya-2021680670.html
"Все тщетно". В США сделали неожиданное признание о России
"Все тщетно". В США сделали неожиданное признание о России - РИА Новости, 08.06.2025
"Все тщетно". В США сделали неожиданное признание о России
Все попытки Соединенных Штатов остановить Россию в конфликте с Украиной провалились, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:00:00+03:00
2025-06-08T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Все попытки Соединенных Штатов остановить Россию в конфликте с Украиной провалились, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive"."Все, что мы сделали, оказалось тщетным. Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах", — отметил он.Ранее в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021663194.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, джеймс дэвид вэнс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Джеймс Дэвид Вэнс, НАТО
"Все тщетно". В США сделали неожиданное признание о России

Дэвис: все попытки США остановить Россию провалились

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Все попытки Соединенных Штатов остановить Россию в конфликте с Украиной провалились, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале "Deep Dive".
"Все, что мы сделали, оказалось тщетным. Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах", — отметил он.
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Ранее в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровДжеймс Дэвид ВэнсНАТО
 
 
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