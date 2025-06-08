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"Ошеломляющий рост". В США сделали неожиданное заявление о России
"Ошеломляющий рост". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.06.2025
"Ошеломляющий рост". В США сделали неожиданное заявление о России
Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году, сообщает американский телеканал CNBC. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:11:00+03:00
2025-06-08T17:11:00+03:00
2025-06-08T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский рубль стал самой эффективной валютой в 2025 году, сообщает американский телеканал CNBC."Ошеломляющий рост рубля в 2025 году резко контрастирует с двумя предыдущими годами, когда валюта резко обесценилась", — говорится в публикации.В материале со ссылкой на информацию Bank of America указали, что рубль в этом году показал самые высокие в мире показатели, укрепившись более чем на 40 процентов.Анализ РИА Новости данных биржевых площадок 31 мая показал, что рубль в прошлом месяце оказался в тройке валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару.
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экономика, bank of america, в мире, россия, сша
Экономика, Bank of America, В мире, Россия, США
"Ошеломляющий рост". В США сделали неожиданное заявление о России
CNBC: российский рубль показал себя самой эффективной валютой в 2025 году