https://ria.ru/20250608/rossiya-2021644994.html
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:22:00+03:00
2025-06-08T16:22:00+03:00
2025-06-08T16:22:00+03:00
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к террористам. "Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, для России честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего. "Сейчас наши парни, рискуя жизнью, находят и собирают тела, готовят их к передаче, даже если это тела врагов. Потому что мы понимаем: каждый, кто погиб, заслуживает достойного погребения, а его родные — право попрощаться. То, что делает Киев сейчас — абсолютно бесчеловечно. Это надругательство над памятью, над горем матерей, жен, детей", - подчеркнул губернатор. По его словам, поведение киевских властей - это не просто нарушение норм, это попрание всех мыслимых моральных принципов. "Уважение к погибшим один из базовых принципов международного гуманитарного права. Уверен, если Киев откажется забирать тела своих воинов, Россия похоронит их, как полагается, как делала уже не раз. Потому что мы — люди", - подчеркнул губернатор. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html
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в мире, россия, киев, украина, михаил развожаев, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Киев, Украина, Михаил Развожаев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ
Губернатор Севастополя Развожаев: Киев относится к своим людям как к террористам
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к террористам.
"Это яркий пример того, как Киев
относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы", - написал Развожаев
в своем Telegram-канале.
По его словам, для России
честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего.
"Сейчас наши парни, рискуя жизнью, находят и собирают тела, готовят их к передаче, даже если это тела врагов. Потому что мы понимаем: каждый, кто погиб, заслуживает достойного погребения, а его родные — право попрощаться. То, что делает Киев сейчас — абсолютно бесчеловечно. Это надругательство над памятью, над горем матерей, жен, детей", - подчеркнул губернатор.
По его словам, поведение киевских властей - это не просто нарушение норм, это попрание всех мыслимых моральных принципов.
"Уважение к погибшим один из базовых принципов международного гуманитарного права. Уверен, если Киев откажется забирать тела своих воинов, Россия похоронит их, как полагается, как делала уже не раз. Потому что мы — люди", - подчеркнул губернатор.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский
, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине
более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ
Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.