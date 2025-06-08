Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/rossiya-2021644994.html
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:22:00+03:00
2025-06-08T16:22:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
михаил развожаев
владимир мединский
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к террористам. "Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, для России честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего. "Сейчас наши парни, рискуя жизнью, находят и собирают тела, готовят их к передаче, даже если это тела врагов. Потому что мы понимаем: каждый, кто погиб, заслуживает достойного погребения, а его родные — право попрощаться. То, что делает Киев сейчас — абсолютно бесчеловечно. Это надругательство над памятью, над горем матерей, жен, детей", - подчеркнул губернатор. По его словам, поведение киевских властей - это не просто нарушение норм, это попрание всех мыслимых моральных принципов. "Уважение к погибшим один из базовых принципов международного гуманитарного права. Уверен, если Киев откажется забирать тела своих воинов, Россия похоронит их, как полагается, как делала уже не раз. Потому что мы — люди", - подчеркнул губернатор. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html
https://ria.ru/20250608/zhurnalistka-2021622827.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, михаил развожаев, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Киев, Украина, Михаил Развожаев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Губернатор Севастополя прокомментировал отказ Киева забрать тела ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев: Киев относится к своим людям как к террористам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отказ киевских властей забрать тела погибших военнослужащих ВСУ ярким примером отношения к своим людям как к террористам.
"Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главы террористических ячеек просили вернуть тела своих боевиков для того, чтобы похоронить их после совершения террористического акта? Нет? Вот и я не слышал. Киевский режим Зеленского — террористы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На Украине выступили с призывом из-за нежелания Киева забирать тела солдат
7 июня, 21:10
По его словам, для России честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего.
"Сейчас наши парни, рискуя жизнью, находят и собирают тела, готовят их к передаче, даже если это тела врагов. Потому что мы понимаем: каждый, кто погиб, заслуживает достойного погребения, а его родные — право попрощаться. То, что делает Киев сейчас — абсолютно бесчеловечно. Это надругательство над памятью, над горем матерей, жен, детей", - подчеркнул губернатор.
По его словам, поведение киевских властей - это не просто нарушение норм, это попрание всех мыслимых моральных принципов.
"Уважение к погибшим один из базовых принципов международного гуманитарного права. Уверен, если Киев откажется забирать тела своих воинов, Россия похоронит их, как полагается, как делала уже не раз. Потому что мы — люди", - подчеркнул губернатор.
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных
Вчера, 13:25
 
В миреРоссияКиевУкраинаМихаил РазвожаевВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала