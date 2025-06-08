https://ria.ru/20250608/rossija-2021594325.html

Россия нарастила импорт рыбы из Турции

Россия нарастила импорт рыбы из Турции - РИА Новости, 08.06.2025

Россия нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:04:00+03:00

2025-06-08T09:04:00+03:00

2025-06-08T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Общие объемы экспорта морепродуктов, который главным образом состоит из рыбы, из Турции в Россию по итогам апреля этого года составили 25,3 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. При этом в месячном выражении поставки сократились на четверть. Москва больше всего покупала у Анкары свежую или охлажденную рыбу - на 16,2 миллиона долларов. По большей части это была форель (13,7 миллиона), а также сибас (1,3 миллиона) и морской карась (1,2 миллиона). Также поставлялась мороженая рыба - на 8,7 миллиона долларов, а еще рыбное филе, мясо и фарш - на 302 тысячи долларов. Россия по итогам апреля стала главным покупателем турецких морепродуктов. В пятерку также вошли Италия - 21,6 миллиона долларов, Нидерланды - 16,7 миллиона, Греция - 15,9 миллиона и Великобритания - 15,7 миллиона.

https://ria.ru/20250608/ssha-2021593494.html

https://ria.ru/20250331/ryba-2008308743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, турция, москва