https://ria.ru/20250608/rossija-2021591642.html

Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта

Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта - РИА Новости, 08.06.2025

Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта

Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:04:00+03:00

2025-06-08T08:04:00+03:00

2025-06-08T08:14:00+03:00

экономика

россия

ирландия

индия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%. Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места. Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%). В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.

https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html

https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html

россия

ирландия

индия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ирландия, индия