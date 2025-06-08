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Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта - РИА Новости, 08.06.2025
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08:04 08.06.2025 (обновлено: 08:14 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/rossija-2021591642.html
Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта
Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта - РИА Новости, 08.06.2025
Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта
Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:04:00+03:00
2025-06-08T08:14:00+03:00
экономика
россия
ирландия
индия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%. Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места. Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%). В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.
https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html
россия
ирландия
индия
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экономика, россия, ирландия, индия
Экономика, Россия, Ирландия, Индия
Россия стала шестой экономикой мира по независимости от экспорта

РФ стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1 рубль и 5 рублей
Монеты номиналом 1 рубль и 5 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%.
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Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику
6 июня, 15:42
Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места.
Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).
В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.
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23 марта, 08:09
 
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