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Рогов рассказал, почему Зеленский не хочет забирать тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
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13:20 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/rogov-2021622610.html
Рогов рассказал, почему Зеленский не хочет забирать тела военных
Рогов рассказал, почему Зеленский не хочет забирать тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский не хочет забирать тела военных
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:20:00+03:00
2025-06-08T13:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение РИА Новости, что Владимир Зеленский отказался забирать тела военнослужащих ВСУ из-за нежелания выплачивать компенсации родственникам погибших. "Зеленский четко понимает, что признание такого количества потерь на фронте, где он говорил, что все прекрасно и выполняется его хитрый план, а по факту мы видим трагедию для многих тысяч семей, за которой стоят его амбиции, ему крайне невыгодно, а тем более крайне невыгодно выплатить огромные суммы компенсаций родственникам погибших", - сказал Рогов. По его словам, значительная часть солдат ВСУ, тела которых подлежат передаче украинской стороне, погибли в Курской области. "Зеленский отправил их на убой, а теперь не хочет возвращать обратно. Вот и все, что надо знать о гнилой сущности киевского режима", - подчеркнул Рогов. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html
https://ria.ru/20250608/tela-2021604733.html
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в мире, россия, украина, курская область, владимир рогов, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Курская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Рогов рассказал, почему Зеленский не хочет забирать тела военных

Рогов считает, что Зеленский отказался забирать тела военных из-за денег

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение РИА Новости, что Владимир Зеленский отказался забирать тела военнослужащих ВСУ из-за нежелания выплачивать компенсации родственникам погибших.
"Зеленский четко понимает, что признание такого количества потерь на фронте, где он говорил, что все прекрасно и выполняется его хитрый план, а по факту мы видим трагедию для многих тысяч семей, за которой стоят его амбиции, ему крайне невыгодно, а тем более крайне невыгодно выплатить огромные суммы компенсаций родственникам погибших", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Египте высказались об отказе Зеленского забирать тела погибших
7 июня, 23:53
По его словам, значительная часть солдат ВСУ, тела которых подлежат передаче украинской стороне, погибли в Курской области.
"Зеленский отправил их на убой, а теперь не хочет возвращать обратно. Вот и все, что надо знать о гнилой сущности киевского режима", - подчеркнул Рогов.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Осмотр рефрижераторов с телами солдат ВСУ иностранными журналистами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ
Вчера, 10:39
 
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