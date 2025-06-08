https://ria.ru/20250608/roga-2021601107.html

Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога

Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога - РИА Новости, 08.06.2025

Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога

Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках, при встрече с дикими животными на природных территориях не стоит приближаться к ним, а тем... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:18:00+03:00

2025-06-08T10:18:00+03:00

2025-06-08T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках, при встрече с дикими животными на природных территориях не стоит приближаться к ним, а тем более пытаться погладить или сфотографировать с близкого расстояния, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В конце мая - начале июня у лосей и косуль на природных территориях Москвы наблюдается важный этап в их сезонной биологии. У самцов в это время формируются молодые рога, или панты. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали появление рожек у нескольких особей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежегодно у самцов копытных животных вырастают новые рога, а старые они сбрасывают зимой. Весной на их месте появляются панты - покрытые кожей, мягкие на ощупь и очень чувствительные новообразования, которые ближе к периоду гона - к концу лета - приобретают окончательный вид и прочность, становятся твердыми и пригодными для демонстрации силы в брачный период.

https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва