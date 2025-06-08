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Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога - РИА Новости, 08.06.2025
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10:18 08.06.2025 (обновлено: 15:33 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/roga-2021601107.html
Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога
Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога - РИА Новости, 08.06.2025
Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога
Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках, при встрече с дикими животными на природных территориях не стоит приближаться к ним, а тем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:18:00+03:00
2025-06-08T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках, при встрече с дикими животными на природных территориях не стоит приближаться к ним, а тем более пытаться погладить или сфотографировать с близкого расстояния, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В конце мая - начале июня у лосей и косуль на природных территориях Москвы наблюдается важный этап в их сезонной биологии. У самцов в это время формируются молодые рога, или панты. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали появление рожек у нескольких особей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежегодно у самцов копытных животных вырастают новые рога, а старые они сбрасывают зимой. Весной на их месте появляются панты - покрытые кожей, мягкие на ощупь и очень чувствительные новообразования, которые ближе к периоду гона - к концу лета - приобретают окончательный вид и прочность, становятся твердыми и пригодными для демонстрации силы в брачный период.
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Хорошие новости, Москва
Лоси и косули в московских лесопарках начали отращивать новые рога

Москвичам посоветовали не приближаться к лосям в период роста рогов

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыНовые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках
Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые рога начинают расти у лосей и косуль в московских лесопарках, при встрече с дикими животными на природных территориях не стоит приближаться к ним, а тем более пытаться погладить или сфотографировать с близкого расстояния, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В конце мая - начале июня у лосей и косуль на природных территориях Москвы наблюдается важный этап в их сезонной биологии. У самцов в это время формируются молодые рога, или панты. Биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали появление рожек у нескольких особей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно у самцов копытных животных вырастают новые рога, а старые они сбрасывают зимой. Весной на их месте появляются панты - покрытые кожей, мягкие на ощупь и очень чувствительные новообразования, которые ближе к периоду гона - к концу лета - приобретают окончательный вид и прочность, становятся твердыми и пригодными для демонстрации силы в брачный период.
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