Поезда с телами солдат ВСУ в воскресенье начнут движение
МО: репатриационные поезда с телами солдат ВСУ в воскресенье начнут движение
Железная дорога. Архивное фото
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать Украине, начнут движение в воскресенье примерно через час, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
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"В настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих. С тем чтобы выполнить обещание российской стороны, которое мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле. А именно — вернуть более 6000 тел погибших, найденных в зоне СВО", — сказал Зорин журналистам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.