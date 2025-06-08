https://ria.ru/20250608/repatriatsionnye-2021610715.html

Поезда с телами солдат ВСУ в воскресенье начнут движение

Поезда с телами солдат ВСУ в воскресенье начнут движение - РИА Новости, 08.06.2025

Поезда с телами солдат ВСУ в воскресенье начнут движение

Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать Украине, начнут движение в воскресенье примерно через час, сообщил представитель... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:21:00+03:00

2025-06-08T11:21:00+03:00

2025-06-08T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн — РИА Новости. Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать Украине, начнут движение в воскресенье примерно через час, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."В настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих. С тем чтобы выполнить обещание российской стороны, которое мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле. А именно — вернуть более 6000 тел погибших, найденных в зоне СВО", — сказал Зорин журналистам.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины