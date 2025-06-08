https://ria.ru/20250608/refrizherator-2021611628.html

Иностранным журналистам показали тела украинских солдат

Иностранным журналистам показали тела украинских солдат - РИА Новости, 08.06.2025

Иностранным журналистам показали тела украинских солдат

Один из рефрижераторов с первой партией тел погибших солдат ВСУ открыли для осмотра иностранными и российскими журналистами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:28:00+03:00

2025-06-08T11:28:00+03:00

2025-06-08T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Один из рефрижераторов с первой партией тел погибших солдат ВСУ открыли для осмотра иностранными и российскими журналистами, передает корреспондент РИА Новости.Четыре рефрижератора с первой партией тел погибших солдат ВСУ находятся в Брянской области. Ранее к месту стоянки рефрижератора приехали представители российских и иностранных СМИ.Перед открытием всем представителям СМИ раздали специальные респираторы.Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.

https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html

https://ria.ru/20250608/repatriatsionnye-2021610715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия