https://ria.ru/20250608/refrizherator-2021611628.html
Иностранным журналистам показали тела украинских солдат
Иностранным журналистам показали тела украинских солдат - РИА Новости, 08.06.2025
Иностранным журналистам показали тела украинских солдат
Один из рефрижераторов с первой партией тел погибших солдат ВСУ открыли для осмотра иностранными и российскими журналистами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:28:00+03:00
2025-06-08T11:28:00+03:00
2025-06-08T15:38:00+03:00
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Один из рефрижераторов с первой партией тел погибших солдат ВСУ открыли для осмотра иностранными и российскими журналистами, передает корреспондент РИА Новости.Четыре рефрижератора с первой партией тел погибших солдат ВСУ находятся в Брянской области. Ранее к месту стоянки рефрижератора приехали представители российских и иностранных СМИ.Перед открытием всем представителям СМИ раздали специальные респираторы.Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html
https://ria.ru/20250608/repatriatsionnye-2021610715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Иностранным журналистам показали тела украинских солдат
Рефрижератор с телами солдат ВСУ открыли для иностранных журналистов